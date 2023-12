El picante enfrentamiento de Moria Casán y Pampita

Las miembros del jurado protagonizaron un fuerte ida y vuelta en plena devolución, con gritos y reclamos incluidos.

Después de un descanso por las fiestas, volvió Marcelo Tinelli con el Bailando 2023 (América TV) este martes, y tres parejas pasaron a la pista con el ritmo de la cumbia con bandas en vivo. Justo cuando les tocó a Martu Morales y Yeyo De Gregorio se desató una polémica, al conocerse que el participante se tomará unas mini vacaciones de seis días para viajar con su pareja.

Aunque el actor y deportista explicó que esta escapada se da justo el fin de semana de año nuevo y que no lo perjudicará en la competencia ya que solo serán tres días ausente, Ángel de Brito fue contundente y les puso un cero por considerar que no era una buena decisión a esta altura de la competencia, pasando por alto la coreografía de esta noche y lo bien que bailaron.

Esto provocó el llanto inmediato de Martu, y cuando le tocó votar a Pampita, dijo: “Acá hay muchos votos distintos. Todos somos libres y por eso les voy a poner esto”, dijo mientras mostraba su paleta con la máxima puntuación, un 10.

Acto seguido, Moria Casán se tomó el comentario de su colega muy personal y tiró furiosa: “Me parece injusto lo que dice la señora Ardohain… Por qué dice le regalan 10, yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira, o no me acuerdo a quién que no tenía nada que ver. No seas jurado de jurado. No seas buchona”, le dijo.

Más adelante, la One siguió con su descargo: “No digas regalamos, porque yo no regalo nada… tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, soy una señora que nunca falta, que me hubiera podido ir de vacaciones y no me voy, porque esto es un show, hay que ser profesional y dejar de joder con el jurado…”.

Pampita redobló la apuesta y le contestó subiendo el tono: “Qué sensible está Moria hoy. Me banco todos los 10 que le regalás a todos los participantes que bailan pésimo y me la re banco acá, nunca digo nada y me quedo callada… No soy buchona, pongo lo que se me antoja…Yo también soy una señora de 45 años, una gran señora mucho más señora que vos capaz… A mí no me ningunea nadie. Hace siete años me ningunearon acá”, tiró filosa.

Moria Casán insistió: “Dejá de decir que regalamos nota, loca. Ridícula”, y Pampita furiosa le respondió: “Si regalás puntaje y todos lo ven, lo ve todo el mundo”.

Mientras Marcelo Tinelli trataba de parar la pelea y les pedía que paren, seguían diciéndose de todo. “¿Qué te pensás que me vas a ningunear a mi? Hace años que no me dejó ningunear ni por vos, ni por nadie. Conmigo no te metás…”, sumó la modelo.