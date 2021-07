El picante cruce de Úrsula Vargues y Yanina Latorre: “Sos un pollo muerto de hambre”

La periodista cargó contra la panelista de LAM, quien defendió a Gisela Marziotta de su ataque por su candidatura, y le recordó la infidelidad de Diego Latorre. Los detalles.

El enfrentamiento entre Úrsula Vargues y Yanina Latorre parece no tener fin. El fin de semana se cruzaron en Twitter luego de que la periodista atacó a Gisela Marziotta por su precandidatura para las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la panelista de LAM salió en su defensa.

“Esta chica va empeorando el nivel de resentimiento…se ve que las visitas no le alcanzaron para un puestito”, escribió Latorre en su cuenta del pajarito azul junto al tweet de Úrsula donde tildó a Marziotta de “desesperada”.

Esta chica va empeorando el nivel de resentimiento….se ve las visitas no le alcanzaron para un puestito https://t.co/2WLRmX4mPy — Yanina Latorre (@yanilatorre) July 25, 2021

No obstante, la periodista no tardó en responder en ese mismo posteo y lanzó una catarata de mensajes en contra de la mujer de Diego Latorre. “¿Subo el video?”, “¿Mando el audio de lo que pensás de tu marido o se lo decís vos primero?”, “Estás más seca que una pasa de uva”, fueron algunos de los polémicos tweets.

La dura crítica de Úrsula Vargues a Yanina Latorre por su viaje a Miami

Por el momento, Yanina no contestó los dichos de Úrsula y tampoco eliminó la publicación que generó debate. Cabe recordar que a fines de junio, ambas se habían enfrentado cuando Latorre quedó varada en Miami tras la disposición del Gobierno que permitía ingresar solamente a 600 personas por día a la Argentina. “Nadie necesita a la cornuda”, había expresado en ese momento Vargues en alusión a las infidelidades de público conocimiento que cometió el periodista deportivo, en el marco de su matrimonio con la mediática.

Pero aquello no fue todo. La exconductora de El Garaje (El Trece) además afirmó: “¿Te fuiste? ¿Pensaste que eras superior? A Argentina no entras”, “Deseo que no vuelvas al país”.

Qué pasó entre Úrsula Vargues y Gisela Marziotta

La comunicadora estalló en la red contra su antigua compañera en Nosotros a la Mañana (El Trece), luego de ver el nombre de Gisela Marziotta entre los precandidatos para las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La periodista acompañará a Leandro Santoro en el Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires y Úrsula la destrozó además de descalificarla asegurando que estaba en la política por “acomodo”.

“La ranita que tenemos que fumarnos por ser novia de…”, empezó la conductora de FM La Patriada. “¿Marziotta? ¿Really? Santa María madre de Dios… danos un cargo”, siguió. “Le pegaron a Leandro Santoro la bosta de Marziotta”, agregó luego de publicar una foto de la periodista y poner: “Cara de que me regalaron un cargo”.

Si bien ambas estuvieron en Duro de Domar, lo hicieron en distintos años, pero sí compartieron panel en Nosotros a la Mañana (El Trece) entre 2016 y 2017: “Marziotta es la peor compañera que alguien puede tener. Es la que va al productor a hablarle mal de otras”, indicó. “Es tan vagina seca que ni Twitter tiene porque sabe que no nos representa”.

Después, reveló una supuesta charla que habrían mantenido años atrás: “Recuerdo cuando me dijo que estaba eligiendo a alguien que la salvara. Lo logró. Bien por ella”.

Sin ánimo de dejar el tema ahí, Vargues arremetió contra Marziotta dejando muy en claro la mala relación que han tenido: “Sos una una mujer horrible. Una desesperada. Yo te conocí y sos una desgracia. Lo último que haría es votarte”, le avisó.