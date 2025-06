El picante adelanto de Jorge Rial sobre el programa que hará con Viviana Canosa: “No va a quedar una cabeza sin rodar”

Los periodistas trabajarán juntos en un ciclo que saldrá por Carnaval Stream.

Jorge Rial y Viviana Canosa conducirán un programa juntos en Carnaval Stream, y se conocieron algunos detalles.

Los periodistas volvieron a trabajar juntos luego de varios años y algunas peleas de por medio, y forman parte de Cónclave junto a Alejandro Fantino y Fabián Doman.

Pero próximamente, Jorge Rial y Viviana Canosa tendrán un ciclo para ellos dos solos. “En unos días arrancamos con Viviana Canosa en Carnaval Stream con un programa juntos“, anunció el papá de Morena Rial.

“Desde el 2001 que no compartimos un espacio. En el medio pasaron cosas. Buenas y malas“, reconoció. Sobre el contenido del envío, adelantó: “Vamos a hablar de todo y de todos, pero principalmente vamos a analizar y reírnos de los otros programas de la tele“.

“Arrancando por los periodísticos. No va a quedar una cabeza sin rodar. Después no digan que no les avisamos“, concluyó picante.

¿Por qué estaban enfrentados Viviana Canosa y Jorge Rial?

La guerra comenzó cuando Viviana Canosa estuvo en Intrusos (América TV), el ciclo que conducía Jorge Rial, entre 2001 y 2002. En ese entonces, la periodista había lanzado algunos comentarios en su contra destacando un mal ambiente laboral donde no se sentía cómoda.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que la conductora se fue a El nueve para hacerse cargo de Los Profesionales de Siempre, el cual estaba en el mismo horario que el histórico programa de espectáculo, con quien iba a ser competencia directa.

De todas formas, luego de varios idas y vueltas mediante la red y la televisión, sumado a algunas denuncias y diferencias ideológicas, los periodistas decidieron limar asperezas y se reencontraron en marzo durante una entrevista cara a cara para el debut de Viviana Canosa en El Trece.

