El pasado de Adorni como Rappi en una empresa fantasma creada por procesados por narcotráfico

En 2019, cuando ya era un panelista televisivo, el actual jefe de gabinete se inventó una SRL para poder sumarse a un gremio de repartidores. Un informe de Telenueve Denuncia revela que uno de sus fundadores estuvo detenido en Ezeiza por venta de drogas.

En 2019 Manuel Adorni se afilió al Sindicato Argentino de Empleados de Delivery y Afines (SAEDA). Para hacerlo, declaró trabajar como repartidor en una empresa llamada Tesir SRL. El dato llama la atención por una razón elemental: en ese momento, Adorni ya era panelista estable de La Nación+, uno de los canales de noticias más visibles del país, con presencia diaria en pantalla y un perfil público consolidado. Tesir, se supo luego, fue una firma fantasma creada con el único objetivo de promover como sindicalista al actual jefe de gabinete, y tuvo entre sus fundadores a dos supuestos empresarios del rubro del delivery, uno de origen paraguayo y otro peruano, uno de los cuales tenía como antecedente haber sido procesado y detenido en el marco de una causa por narcotráfico. ¿Qué hacía Adorni metido en ese tipo de problemas?

Los ex “patrones” de Adorni

Tesir SRL fue constituida el 26 de abril de 2018 por Jacinto Gómez Bogado, de nacionalidad paraguaya, según consta en el Boletín Oficial de la República Argentina. Lo que también consta —pero ahora en los registros judiciales— es que en diciembre de 2012, Gómez Bogado había sido procesado y detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza por actividades en infracción a la ley 23.737, la norma que regula en Argentina el tráfico y la comercialización de estupefacientes. No se trata de una imputación menor ni de un expediente archivado rápidamente: la causa fue instruida formalmente y derivó en su privación de libertad.

El epicentro de esa actividad delictiva era un departamento ubicado en Tucumán 730, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Los testimonios recabados durante la investigación describieron una operación abierta y de alto volumen. “Es impresionante la manera en la que comercializan cocaína. Inclusive hay fila que llega a la escalera. Realmente alevoso”, declaró uno de los testigos clave. Otro relato describe la mecánica del lugar con precisión: “los compradores subían al primer piso, golpeaban una puerta y recibían la sustancia a través de una mirilla”. Al momento de su detención, a Gómez Bogado se le incautó una suma importante de dinero en efectivo y siete teléfonos celulares.

Lo relevante no es solamente el pasado judicial de Gómez Bogado, sino la cronología. Cuando Adorni inició su relación laboral declarada con Tesir SRL —la empresa fundada por ese mismo Gómez Bogado— el proceso judicial contra él todavía no había concluido. El empresario que figuraba como empleador del hoy Jefe de Gabinete seguía siendo, en ese momento, un imputado activo en una causa por narcotráfico.

El gremio y el ascenso

La afiliación al SAEDA no fue un episodio aislado ni una irregularidad menor que quedó en el olvido. Dos años después de haberse anotado como repartidor, Adorni aparecía ya como Secretario Adjunto del mismo sindicato. El recorrido no parece el habitual para este tipo de carreras en las esferas del sindicalismo: un panelista de televisión que se inscribe como delivery en una empresa sin actividad verificable, y que en el plazo de dos años pasa a ocupar un cargo de conducción en el gremio que agrupa a ese sector. El SAEDA fue constituido en 2019 con la ambición declarada de nuclear a todos los trabajadores de delivery del país, un universo laboral que por entonces crecía aceleradamente de la mano de las plataformas digitales.

No hay registro público de que Adorni haya realizado actividad gremial previa, ni de que tuviera vinculación orgánica con el mundo sindical antes de este episodio. Su trayectoria conocida es la de un economista y comunicador, no la de un dirigente de base. La pregunta que surge naturalmente es qué función cumplía realmente dentro de esa estructura, y bajo qué condiciones se produjo su incorporación al sindicato con una declaración laboral que no resiste un análisis mínimo. Y por supuesto también ¿qué buscaba aquel Adorni en su incursión por el mundo gremial?

La empresa que no existe

Tesir SRL presenta un perfil que la ubica con claridad en la categoría de empresa fantasma. No registra facturación ante los organismos de recaudación. No figura como empleadora en ARCA. No tiene empleados registrados. Desde 2021, la firma no cuenta con ningún trabajador bajo su órbita, lo que incluye al propio Adorni. La última aseguradora de riesgos del trabajo que tuvo contratada, Federación Patronal, le rescindió el vínculo por falta de pago, uno de los indicadores más básicos de inactividad real de una empresa.

A pesar de todo esto, Tesir sigue inscripta. Existe en los registros, tiene personería jurídica, pero no opera, no factura, no emplea. Es una cáscara.

El domicilio legal que la firma declara es el departamento 6°C de la calle Pasteur 734, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese mismo departamento aparece también como sede registrada de otra empresa: Delivery Grupal Entrega SRL. La coincidencia no termina ahí. Esta segunda firma tiene exactamente el mismo objeto social que Tesir, fue fundada por un socio de nacionalidad peruana y una ciudadana paraguaya de apellido Gómez Bogado —con alta probabilidad de ser familiar del fundador de Tesir— y tampoco registra actividad ni CUIT activo. Son dos empresas con el mismo domicilio, el mismo rubro, los mismos apellidos y la misma ausencia de funcionamiento real.

Hay un detalle adicional que refuerza la conexión entre ambas firmas: el acta de constitución de Delivery Grupal Entrega SRL fue certificada por la misma escribana que refrendó los estatutos de Tesir SRL.

La escribana, el juicio y la efedrina

Hablar de escribanas en este contexto conduce a otro nombre que aparece en el expediente más amplio que rodea a Adorni: Adriana Nechevenko, conocida fedataria que tomó estado público al intentar salir en defensa del actual Jefe de Gabinete cuando comenzaron a circular las primeras versiones de la historia de los departamentos de Adorni.

Lo que no se mencionó en esa ocasión es que Nechevenko tiene su propio antecedente en causas vinculadas al crimen organizado: actuó como testigo de parte en un juicio en el que sus clientes fueron condenados por tráfico de efedrina, el precursor químico utilizado en la producción de metanfetaminas. No es una condena sobre Nechevenko, que en ese proceso actuó en calidad de testigo. Pero es un dato que completa un cuadro donde los vínculos entre el entorno de Adorni y causas penales vinculadas a sustancias controladas se repiten con una frecuencia que difícilmente pueda atribuirse al azar.

Lo que falta explicar

El conjunto de elementos descritos en esta nota es verificable. La constitución de Tesir SRL y la identidad de su fundador constan en el Boletín Oficial. El procesamiento y detención de Jacinto Gómez Bogado por narcotráfico se puede consultar en registros judiciales. La afiliación de Adorni al SAEDA y su declaración de trabajar como delivery en esa empresa constan en los registros del gremio. La ausencia de actividad, empleados y facturación de Tesir se verifica en páginas oficiales. La coincidencia de domicilio, escribana y apellidos entre Tesir y Delivery Grupal Entrega SRL es constatable en los registros mercantiles.

Lo que no consta en ningún registro es una explicación. Adorni no ha respondido públicamente por qué declaró trabajar como repartidor siendo panelista de televisión, qué funciones cumplía en Tesir SRL, qué vínculo real tuvo con esa empresa, por qué ascendió tan rápidamente a la conducción del gremio, ni qué sabía —o debería haber sabido— sobre los antecedentes penales del hombre que figuraba como su empleador.

“Patrones narcos” Los secretos del pasado de Adorni que salen a la luz (Noticias Argentinas)





Por Tomás Mendez-P/12