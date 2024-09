El Papa se refirió a una posible visita a la Argentina: “Primero hay que resolver varias cosas”

El sumo pontífice ofreció su habitual conferencia de prensa en vuelo. Además, habló sobre Estados Unidos, Venezuela y la guerra en Gaza

El Papa Francisco advirtió en vuelo de regreso a Roma que todavía no decidió si visitará la Argentina. Hace unos meses, el sumo pontífice había explicado que no descartaba viajar al país en el segundo semestre de este año.

El Papa ofreció su habitual conferencia de prensa en vuelo con los periodistas que lo acompañaron durante la gira más extensa de su pontificado y se refirió entre otros temas a la realidad de los Estados Unidos, Venezuela y la guerra en Gaza, entre otros asuntos.

Al Papa Francisco le preguntaron si vendrá a la Argentina: qué dijo

“Si voy a ir a Argentina, es algo que todavía no está decidido. Me gustaría ir, es mi pueblo, me gustaría ir, pero aún no está decidido. Primero hay que resolver varias cosas”, respondió en conferencia de prensa.

La intervención completa entre el Papa y la periodista Elizabetta Piqué, a continuación:

En primer lugar, gracias por este hermoso viaje hasta los confines de la tierra. Ha sido el más largo de su pontificado. Hablando de visitas largas, muchos colegas me han preguntado: ¿iremos a Argentina? Esa es la primera pregunta: ¿iremos a Argentina o no? La segunda pregunta: en Venezuela la situación es dramática. En estos días, mientras usted estaba de viaje, el presidente teóricamente electo tuvo que exiliarse en España. ¿Qué mensaje daría al pueblo de Venezuela?

No he seguido la situación de Venezuela, pero el mensaje que daría a los dirigentes es que dialoguen y busquen la paz. Las dictaduras no sirven y siempre acaban mal, tarde o temprano. Lean la historia de la Iglesia… Yo diría que el gobierno y el pueblo deben hacer todo lo posible para encontrar un camino de paz en Venezuela. No puedo dar una opinión política porque no conozco los detalles. Sé que los obispos han hablado y su mensaje es bueno. En cuanto a ir a Argentina, todavía no está decidido. Me gustaría ir, es mi país. Me gustaría ir, pero todavía no hay nada decidido. Hay varias cosas que deben resolverse primero.

Si vas, ¿podría haber escala en Canarias?

Me has leído el pensamiento, ¿verdad? Estoy pensando en ir a Canarias, porque hay situaciones con migrantes que llegan por mar y me gustaría estar cerca de los dirigentes y de la gente de allí.

El Papa Francisco quiere venir a Argentina en la segunda mitad del año

El papa Francisco reconoció que “quisiera ir a la Argentina en la segunda mitad del año”. Se da luego que el presidente Javier Milei lo invitara formalmente en la última semana.

“La gente está sufriendo mucho, es un momento difícil. En agosto debo ir a Polinesia y luego, si se puede hacer, iré a Argentina. Yo quiero ir”, aseguró el sumo pontífice en la televisión italiana.

Milei le envió una carta al papa Francisco días atrás para formalizar su invitación a la Argentina, visita que no concretó nunca desde que está al frente de la Iglesia Católica.

“Su presencia y su mensaje contribuirán a la tan deseada unidad de todos nuestros compatriotas y nos brindará la fuerza colectiva necesaria para preservar nuestra paz y trabajar por la prosperidad y el engrandecimiento de nuestra querida República Argentina”, le indicó el mandatario en el texto.

Fuente: IProfesional