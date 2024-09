El papá de Franco Colapinto reveló que el piloto se reunirá con Lionel Messi: “Ya estuvieron hablando”

El piloto de Willims y la Pulga asumieron un compromiso y ya se conocen algunos detalles de cómo será el encuentro.

Franco Colapinto y Lionel Messi asumieron un compromiso de encontrarse en los próximos meses, lo cual significaría una cumbre histórica para el deporte argentino. Así lo confirmó el papá del piloto Aníbal Colapinto: “No se conocieron personalmente, pero se deben un almuerzo, ya estuvieron hablando”.

Luego, detalló: “Estaré esperando cuando vengan las carreras de Estados Unidos, si se pueden encontrar y cumplir con el almuerzo que están en deuda”.

Por último, en diálogo con Paga Dios, de Radio Pop, Aníbal Colapinto bromeó: “Yo creo que ni a mí me van a invitar. No me imagino yendo”.

El 20 de octubre se correrá el Gran Premio de Estados Unidos y el 24 de noviembre tendrá lugar el Gran Premio de Las Vegas. Probablemente, entre esas fechas se junten Messi y Colapinto.

Colapinto prometió darle su casco firmado a Messi

En mayo pasado, luego de haber ganado su primera carrera en la Fórmula 2 en Imola, Franco Colapinto recibió un regalo especial: una camiseta autografiada por Lionel Messi

“No lo puedo creer, la recibí casi llorando. Estoy muy agradecido a Leo, la voy a mandar a encuadrar, es una reliquia histórica del mejor jugador del mundo y el mejor deportista de nuestro país. Seguro que ayudó para ganar hoy“, dijo entonces el piloto.

Y lanzó la promesa: “Le quiero dar mi casco firmado, estoy en eso. Pero tengo uno solo, si le doy el que tengo ahora, corro sin nada”.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La próxima presentación del oriundo de Pilar será el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay que tendrá su carrera principal el domingo 22 de septiembre desde las 9:00 (horario de Argentina).

