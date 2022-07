El osado traje de vedette de Andrea Rincón

La artista mostró un adelanto de cómo será su personaje en la segunda temporada de ATAV y le llovieron los halagos.

Andrea Rincón hizo estallar Instagram con una seguidilla de fotos donde se la ve luciendo un traje de vedette. La artista dio a entender que se trata de un adelanto sobre su nuevo personaje para la segunda temporada de la telenovela de Polka Argentina, Tierra de Amor y Venganza, donde interpretará a Moria Casán cuando hacía teatro de revista.

“Estamos en la tierra cuatro días y el cielo no me ofrece garantías”, fue la frase que utilizó Andrea Rincón para describir las fotografías donde se la ve posando con plumas, tocado y un traje lleno de piedras brillantes.

Además también comparó su actual look con uno de hace 10 años atrás: “Diez años después, mejor volver a empezar. #ATAV2 #MONICA @polkaprod”, escribió. Hasta el momento, la publicación de la actriz alcanzó los 85 mil corazones y recibió comentarios como: “Bomba”, “Bella”, “Estás más fuerte que el dólar”, “Sos hermosa”, “Fuego”.

Qué dijo Moria Casán sobre el personaje de Andrea Rincón

Moria Casán fue completamente honesta al hablar sobre Andrea Rincón, antes de que se confirmara que será la encargada de interpretarla en la segunda parte de “Argentina, tierra de amor y venganza” (El Trece).

La actriz confesó a la revista Pronto no sentir ningún tipo de molestia sobre el hecho de que Rincón, con quién tuvo un fuerte enfrentamiento en el 2012 al aire en “Showmatch“, dé vida al personaje inspirado en ella en la nueva temporada de la ficción de El Trece: “(Me parece) muy bien, porque todo el mundo, desde que empezó en un reality, le ha dicho que era parecida a mí“.

Si bien Casán no quiso indagar muchísimo sobre Andrea Rincón, no dejó de reconocer el valor que tiene que ella o cualquier otra actriz la interprete: “Creo que está teniendo buenos pasos como actriz. Todo el que me haga a mí, bien mal o regular, a mí me honra porque quiere decir que me están haciendo estando viva: ¡Me impresiona mi fama!”.

