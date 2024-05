El osado look total black de Noelia Marzol

Posó con un conjunto de corpiño con mini de tiro bajo combinado con bodychain de piedras y brillos.

Cuando se trata de audacia,Noelia Marzol es una de las primeras influencers en dar la nota. La bailarina no deja de sorprender en su cuenta de Instagram con los impactantes looks que comparte ante sus 2 millones y medio de seguidores de la aplicación de fotos.

En esta oportunidad, la it girl volvió a deslumbrar a todos los internautas con una apuesta de moda de alto impacto en total blackque quedará para el recuerdo. Se lució para la cámara con un osado conjunto de dos piezas conformado por un corpiño cut out y una minifalda XXS.

Noelia Marzol en lencería total black

¿Los detalles del outfit? Llevó puesto un corpiño negro con taza y aberturas cut out de forma ondulada. Lo combinó con una minifalda diminuta con flecos al tono. Por supuesto, eso no fue todo. Acompañó la dupla con unbodychain con apliques de pedrería plateada transparente y un beauty look acorde, que elevó el estilismo al 100%.

Noelia Marzol impactó a todos. (Foto: Instagram/@noeliamarzolok).

Fiel a su estilo, llevó los ojos maquillados con sombras en tonos oscuros en la zona de los párpados -al mejor estilo smokey eyes–, que combinó con un delineado al tono estilo cat eye y máscara de pestañas. Sumó también a la apuesta de maquillaje lo básico: rubor rosado en las mejillas, contouring bien definido y un labial rosado con acabado mate.

El look lencería de Noelia Marzol que causó furor

Hace algunos meses, la influencer hizo un photoshoort de alto voltaje junto a su marido, Ramiro Arias, y encendió las redes sociales. ¿Los detalles? La dupla cuenta con un corpiño triangular con pequeñas aberturas cut out y una bombacha de tiro alto con detalles de transparencias.

Noelia Marzol en lencería roja. (Foto: Instagram/@noeliamarzolok).

Complementó el equipo de alto impacto con un beauty look acorde. Llevó los ojos maquillados con sombras en tonos oscuros metalizados para la zona de los párpados que acompañó con un delineado estilo cat eye en total blacky máscara de pestañas en negro azabache. Sumó también al make up algo de rubor rosado en las mejillas, iluminadores en ciertas partes de la cara y un labial rojo bien shocking.

Noelia Marzol marcó tendencia. (Foto: Instagram/@noeliamarzolok).

Para el hairstyle, eligió lucir el pelo suelto con algunas ondas naturales. En tanto, el marido de la modelo se mostró con el torso desnudo y unos bóxers negros.

Noelia Marzol deslumbró en Instagram. (Foto: Instagram/@noeliamarzolok).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noelia Marzol (@noeliamarzolok)

