El osado look de Jimena Barón

La cantante y actriz posó para las redes sociales con un total look off white y arrasó con los likes.

Jimena Barón no para de sorprender en las redes sociales con sus osadas apuestas de moda que comparte con sus poco más de 5 millones y medio de seguidores de Instagram, donde ya es toda una influencer consagrada por sus fans. Esta vez, se lució muy sensual con un totallook off whitecompuesto por un body de algodón ultra cavado con secciones cut out, en color blanco. Combinó la prenda del momento (los bodys son el nuevo básico) con unas botas texanas de caña alta, también en color blanco haciendo juego; una camisa oversized al tono y como detalle final, unas medias transparentes de red.

El hairstyle acompañó el vestuario con éxito: un recogido estilo ponytail alto y tirante, con un mechón de pelo suelto y ondulado que dejó caer sobre un lado de la cara. Al peinado se le sumó el make up, a base de sombras en tonalidades oscuras con un toque de máscara de pestañas en color negro, rubor en las mejillas, iluminador en ciertas zonas de la cara y un labial de efecto mate en color nude.

