El oficialismo acelera la reforma de la Ley de Glaciares y abre el debate por la megaminería

Tras la aprobación en el Senado, el Gobierno impulsa el tratamiento en comisión y busca avanzar antes de fin de mes. Organizaciones ambientalistas alertan por el impacto.

El oficialismo dará este miércoles el puntapié inicial al debate en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Glaciares de Argentina, un proyecto clave para la estrategia del gobierno de Javier Milei de atraer inversiones en megaminería e hidrocarburos.

El plenario de comisiones comenzará a las 10 y reunirá a las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente, presidida por el diputado libertario José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz.

Una señal para atraer inversiones

En el oficialismo aspiran a que la reforma se convierta en ley antes de fin de mes. La iniciativa es considerada estratégica para impulsar proyectos mineros y energéticos en la región cordillerana.

En los pasillos de la Casa Rosada circula la idea de mostrar la media sanción del Senado durante el evento “Argentina Week 2026”, que se realizará entre el 9 y el 12 de marzo en Nueva York, como una señal para atraer inversores internacionales interesados en explotar recursos naturales en el país.

Qué cambia con la reforma

El proyecto modifica la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial.

La iniciativa propone redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir actividades económicas en determinadas áreas periglaciares que hoy están prohibidas para la minería, el petróleo y otras actividades industriales.

La reforma eliminaría la prohibición automática en esas áreas y permitiría proyectos extractivos siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental. Además, transfiere mayor poder a las provincias para decidir qué zonas deben protegerse y cuáles podrían habilitarse para explotación económica.

Apoyo de provincias mineras

La aprobación en el Senado, que obtuvo 40 votos afirmativos contra 31 negativos, respondió a un compromiso del Gobierno con gobernadores de provincias cordilleranas interesadas en dinamizar inversiones mineras. Entre quienes respaldaron el proyecto se contaron los ex gobernadores peronistas Sergio Uñac y Lucía Corpacci.

Alerta ambientalista

El proyecto despertó fuertes críticas de sectores opositores y organizaciones ambientalistas, que advierten que la reforma podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce y afectar ecosistemas clave para el equilibrio climático.

Actualmente, la ley protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares, mezcla de hielo, roca y sedimentos, que cumplen funciones hídricas esenciales.

Con la modificación propuesta, la prohibición se mantendría en glaciares propiamente dichos, pero se abriría la puerta a la explotación económica en áreas periglaciares que no tengan una función hídrica comprobada, un cambio que promete encender un intenso debate en el Congreso.

