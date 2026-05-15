El objeto de Wanda Nara que Mauro Icardi se llevó a Italia y desató un escándalo: la foto de la polémica

Juan Etchegoyen presentó en Infobae a las Nueve la prueba que reavivó la disputa mediática y judicial por los bienes personales tras la separación

La aparición de una imagen de la mudanza de Mauro Icardi volvió a poner en escena la disputa con Wanda Nara y desató una ola de comentarios en redes sociales. El objeto que disparó la controversia fue nada menos que la copa que la empresaria ganó en el certamen Bailando con le Stelle, de Italia. La fotografía, difundida por Juan Etchegoyen en el ciclo Infobae a las Nueve, de Infobae en vivo, muestra varias cajas y, entre ellas, el trofeo en cuestión, lo que reavivó el debate sobre la tensa separación y el manejo de bienes personales.

La imagen fue obtenida en el contexto de una supuesta mudanza del delantero desde Turquía hacia Italia, detalle que, según el periodista, aún no cuenta con confirmación oficial por parte de ninguno de los protagonistas. La presencia del trofeo encendió inmediatamente las especulaciones acerca de una posible provocación en medio del enfrentamiento público y judicial que mantienen desde hace meses.

La copa de Bailando, que Wanda Nara obtuvo en 2023 en Italia, se convirtió en el epicentro de la polémica. Según explicó Etchegoyen, la empresaria había reclamado en diversas oportunidades que el deportista no le devolvía varias de sus pertenencias tras la ruptura. El hallazgo del trofeo entre los objetos trasladados fue interpretado como una señal clara de que el futbolista mantiene en su poder bienes personales de su expareja.

La controversia no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la intencionalidad de Icardi al incluir la copa en la mudanza. Algunos interpretaron la escena como un gesto deliberado, mientras otros lo vieron como una simple coincidencia o resultado de una separación conflictiva. El tema se instaló rápidamente entre las tendencias y alimentó nuevas discusiones sobre la exposición mediática de la pareja.

En el ciclo Infobae a las Nueve, Juan Etchegoyen relató: “Me llegó una foto que habla y describe una mudanza del señor Mauro Icardi de Turquía a Italia. No está confirmado todavía oficialmente que se vaya del Galatasaray”. En ese intercambio, el periodista profundizó sobre la naturaleza de la copa: “No es de la Champions, porque Icardi nunca ganó la Champions. Averiguando, me entero que esa copa que ustedes están viendo pertenece a Wanda Nara. Es la copa del Bailando de Italia, que ganó Wanda hace un par de años”. Este fragmento representa el núcleo de la controversia, ya que la copa es un objeto personal de la empresaria y su presencia en la mudanza refuerza las sospechas de que Icardi aún conserva pertenencias de ella. “Se acuerdan que Wanda había protestado públicamente que Icardi no le devolvía las cosas”, remarcó el periodista.

Más allá del trofeo, Etchegoyen señaló que el delantero tendría en su poder otros objetos personales de Wanda, así como pertenencias relacionadas con las hijas de la pareja. El periodista mencionó que esta situación ya había sido motivo de protesta pública por parte de la empresaria, y que la filtración de la foto no hizo más que confirmar las sospechas sobre el destino de varios bienes personales.

La circulación de la foto coincidió con nuevas especulaciones acerca del futuro profesional de Icardi. Aunque la imagen muestra el traslado de objetos rumbo a Italia, el propio Etchegoyen aclaró que no existe confirmación oficial sobre la salida del delantero del Galatasaray, club donde juega actualmente. “Mi información, yo ya te la vengo contando desde enero, es que se va a ir del Galatasaray y que no le van a renovar el contrato”, sostuvo el periodista.

La posibilidad de que Icardi continúe su carrera en Turquía, pero en equipos distintos al Galatasaray, también fue mencionada en el programa. Según Etchegoyen, existen dos clubes turcos interesados en el futbolista, aunque se trataría de propuestas menos atractivas en comparación con su actual club. La mudanza de pertenencias a Italia y la ubicación del trofeo en uno de los departamentos de Milán alimentaron versiones sobre un posible regreso del delantero a territorio italiano.

Por Sebastián Volterri – Infobae