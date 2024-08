El nuevo video de Tamara Pettinato en el despacho presidencial que confirma su romance con Alberto Fernández: “Soy el amor de tu vida”

Se filtró un nuevo video donde la panelista de Bendita declara ser “el amor de su vida” en una carta hacia Alberto Fernández.

Tras el escandaloso momento de Tamara Pettinato en el despacho presidencial con Alberto Fernández, salió un nuevo video que confirma su romance con el exmandatario, mientras ella asegura “ser el amor de su vida”.

Desde Infobae difundieron en exclusiva la grabación del expresidente argentino enfocando a la panelista de Bendita. “¿Qué estás haciendo?”, le preguntó Alberto a Tamara. Y ella respondió: “Dedicándote una carta de amor para vos”.

“¿Y qué le decís en la carta?”, retrucó el político. “El amor de tu vida. Que soy el amor de tu vida”, dijo Pettinato. En ese momento, Alberto le contestó: “Te amo”. Y la panelista expresó los mismos sentimientos: “Yo te amo”.

Por si quedaban dudas, Tamara Pettinato y Alberto Fernández compartieron momentos juntos a escondidas y tuvieron un amorío durante la pandemia por COVID-19.

Qué pasó entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato

En medio del revuelo por la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género, apareció un escandaloso video donde se lo ve junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial.

Desde LN+ difundieron en exclusiva una grabación que hizo el expresidente argentino, donde se la ve a la hija de Roberto Pettinato tomando cerveza mientras hace comprometedoras declaraciones.

“Hoy estamos cortando nuestra relación… de amistad“, se la escucha decir a Tamara Pettinato. “Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza podés decirme algo lindo“, retrucó Alberto Fernández.

“Sos una gran persona y te quiero un montón. Siempre te voy a querer“, expresó la mediática. “Quiero que me digas los que sentís“, insistió el exmandatario. “Creo que estamos enamorados de otra manera… mentira. ¿Me podés decir algo lindo vos?”, siguió Tamara, y disparó: “Te amo“. “Yo también“, le respondió Fernández.

Cabe recordar que en 2021, durante la pandemia por coronavirus, Tamara Pettinato visitó la Quinta de Olivos junto a otras famosas y tuvo que salir a dar explicaciones.

“A mí me incomoda bastante. Yo les había pedido, de hecho, que estos días que no hablemos del tema. Porque sé que es poner el foco y que me sigan puteando. No paro de recibir mensajes que dicen ‘gato’, ‘peter*’, ‘put*’, sin saber siquiera por qué fui”, sentenció por aquel entonces.

Asimismo, la propia Pettinato, en declaraciones a la Radio Con Vos sostuvo que “No voy a decir cual fue el motivo y qué temas hablamos porque es algo privado que no siento que tenga la obligación de explicarlo”.

“¿Quieren que diga algo? Digo algo: si, fui, fui por un tema personal, que no siento la obligación de explicar, y la verdad es que no se si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo. Otras personas conocidas, de sexo masculino, ¿explicaron a que fueron?”, planteó.