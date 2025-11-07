El nuevo spot de la selección con la mira en el Mundial 2026: truco, risas y ¿la confirmación más deseada?

Con actuaciones protágonicas del 10, De Paul, Paredes y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, un video con varios guiños para los hinchas del equipo argentino

Una vieja radio suena fuera de sintonía hasta que una mano arregla el problema. Suena rock desde los parlantes, “Tengo”, el clásico de Sandro, en la versión de Divididos. La mano que sintonizó era la de Mario Di Stéfano, el popular Marito, utilero y una de las personas más queridas por los futbolistas de la selección argentina. Es el inicio de un creativo spot publicitario de Adidas, que acompaña el lanzamiento de la nueva camista que la marca alemana diseñó en el camino hacia el Mundial de 2026.

El video, de un minuto y medio de duración, tiene como eje central una partida de truco en la que Lionel Messi y Rodrigo De Paul se enfrentan con Leandro Paredes y Chiqui Tapia. “Ya arrancó, ¿no?“, pregunta Julián Alvarez, mientras se reparten los naipes. ”¿Qué te parece?“, contesta el técnico, Lionel Scaloni, mientras sostiene un diario que desde su portada pregunta: ”¿Sigue el sueño argentino?“.

AFA presentó la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026Adidas

El video que muestra símbolos y lugares de la casa de la selección, el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, cuenta con apariciones y cameos de distintos protagonistas de la actualidad albicelestes: consagrados como Cuti Romero, Alexis Mac Allister, Dibu Martínez, Gio Lo Celso, Nicolás González, Thiago Almada y Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, y también juveniles que representan presente y futuro, como Giuliano Simeone, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Nico Paz, Valentín Carboni, Leonardo Balerdi. Además, tiene una participación especial un productor y músico muy querido por los futbolistas: Bizarrap.

El punto alto del video es cuando, siguiendo siempre con la terminología del truco, Tapia replica “quiero vale cuatro” (una clara referencia al deseo de ir por la cuarta estrella en la próxima Copa del Mundo). Messi piensa, sonríe y dice sin dudar: “Quiero”. ¿Una confirmación de que finalmente estará en el certamen que se disputará en América del Norte?

A la afirmación de Messi, la música sube y los muchachos se ponen contentos. Otamendi exclama y todos ríen porque el capitán deja entrever algo. En ese “quiero”, Messi les da ilusión a todos de que hará todo lo que esté a su alcance para volver a liderar a la selección argentina.

La nueva camiseta

De acuerdo con la página oficial de Adidas, la flamante camiseta -que tiene dos versiones, una “fan” y otra “jugador”-está disponible desde este jueves a las 6 de la mañana en la página web de la compañía y en tiendas oficiales.

Los detalles de la nueva camiseta de la selección argentina

“Es más que una prenda; es una celebración del legado futbolístico de la nación. Sin importar donde la uses, esta camiseta con su prestigiosa tercera estrella encarna el espíritu de los campeones”, reza la descripción de la casaca que, en principio, costará $199.999.

“Como homenaje a los Campeones del Mundo, la camiseta titular de la Selección Argentina 26 celebra el legado futbolístico de la nación con un diseño degradado inspirado en las victorias pasadas en la Copa Mundial de la FIFA”, indicó la marca que viste hace tiempo a los jugadores. Como particularidad, cada una de las tres estrellas por los campeonatos mundiales obtenidos por la selección lleva impresa cada año: 1978, 1986 y 2022.

Fuente: La Nación