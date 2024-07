El nuevo show del Dibu Martínez en el triunfo por penales de Argentina ante Ecuador: dos atajadas de lujo, bailecito y un gesto que lo enaltece

El arquero se lució en el primer tiempo con dos salvadas claves. En los penales volvió a brillar: tapó dos luego del intento fallado por Messi. Celebró con el público que luego coreó su nombre. Su impresionante estadística en los tiros desde los doce pasos

Emiliano “Dibu” Martínez nuevamente volvió a robarse la escena. Apareció en los momentos clave del encuentro de Argentina ante Ecuador por los cuartos de final de la Copa América y se vistió de héroe otra vez en la definición desde los 12 pasos, con dos atajadas ante Ángel Mena y Alan Minda. Así, con sufrimiento -Messi falló su intento- la Albiceleste avanzó a la semifinal de la competencia con el marplatense como símbolo: levantó a más de 72 mil espectadores en el en el NGR Stadium de Houston, Texas, en los Estados Unidos.

El guardameta se lució de entrada con una tapada a los 5 minutos tras un remate de Moisés Caicedo. Más tarde volvió a responder y a los 14 minutos evitó el tanto de Jeremy Sarmiento, en otra clara que tuvo el Tri, que en el comienzo fue superior a la Albiceleste.

Más tarde el equipo argentino levantó su nivel y Dibu estuvo un poco más tranquilo. Incluso con la apertura del marcador, a cargo de Lisandro Martínez, luego de un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi y tras la peinada de Alexis Mac Allister, el defensor del Manchester United apareció y marcó su primer tanto con la Selección.

En el amanecer del complemento Rodrigo De Paul tocó la pelota con la mano dentro del área y el árbitro Andrés Matonte sancionó penal. Se hizo cargo Enner Valencia, quien lo miró mucho a Dibu Martínez. El delantero ecuatoriano pateó esquinado y la pelota dio en el palo. Ahí se produjo la explosión del golero marplatense, aunque tuvo que esperar la confirmación del VAR por una supuesta invasión de área. Una vez que se ratificó el penal fallado, el arquero celebró con el público como si hubiese convertido un gol.

El juego siguió y en la siguiente Martínez recibió la pelota y cuando la paró se ganó la ovación del público. El público vibró con el guardameta del Aston Villa que nuevamente fue protagonista pese a no contener el disparo del penal y de hecho se equivocó de punta.

La doble oportunidad de Ecuador a los 14′

Luego del agónico empate ecuatoriano a cargo de Kevin Rodríguez, el encuentro se definió por penales. Allí otra vez el Dibu Martínez se lució, ya que le desvió los tiros a Ángel Mena y Alan Minda. No acertó ante John Yeboah y Jordy Caicedo, pero el tanto convertido por Nicolás Otamendi le dio el pase a las semifinales a la Argentina.

La estadística desde los doce pasos con el Dibu Martínez en Argentina es contundente: más del 50 por ciento de los penales que le ejecutaron (22) no fueron gol. Atajó nueve y tres fueron desviados. Cabe recordar que se metió a los hinchas en el bolsillo en aquella definición ante Colombia en la semifinal de la Copa América 2021 en Brasil. Ese días sus tres atajadas en la serie y el recordado “mirá como te como, hermano”, a los cafeteros fue intimidatorio y fue su sello.

Sus hitos siguieron en la Copa del Mundo en las definiciones frente a Países Bajos en los cuartos de final y en la épica final ante Francia, donde contuvo un tiro y también llevó a cabo su show.

Luego del partido el golero se mostró emocionado y con la voz quebrada reconoció que “nos complicaron un montón, no se podía jugar bien, ellos hicieron un partido físico, iba a ser uno de los rivales más duros de la copa, lo sabíamos”.

“Erramos el primer penal y se hizo cuesta abajo”, admitió y luego explicó cómo hizo para volver a ser el héroe de Argentina: “Me lleno con la gente, tenía a los argentinos acá, a mi familia cerca, son momentos especiales”.

Copa América 2024 – Argentina Ecuador – El testimonio del Dibu Martínez

LAS LÁGRIMAS DEL DIBU MARTÍNEZ: "Me lleno con la gente, tenía mi familia cerca, son momentos especiales. LES DIJE A LOS CHICOS QUE NO ESTABA LISTO PARA IRME A CASA" pic.twitter.com/oGLbZuK2fV — TyC Sports (@TyCSports) July 5, 2024

Sobre la clasificación a las semifinales indicó que “les dije (a sus compañeros) que no estaba listo para irme a casa, por más que somos campeones del mundo y de América. Este grupo se merecía seguir, hace 35 días que estamos encerrados con toda la gente. Es emocionante”.

En otra nota volvió a subrayar que “nos costó muchísimo. Estaba muy seco. Se me rompió el botín de vuelta, cada partido se me rompe el botín”.

Además, dejó en claro que sus atajadas en los penales no es casualidad: “Trabajo para eso, me tiro 500 veces en los entrenamientos, me mantengo siempre bien. Trato de estar en mi mejor nivel para la Selección. El país se lo merece, la gente que se gasta su dinero para venir a vernos. Quiero seguir creciendo como arquero y como persona”.

Copa América 2024 – Argentina Ecuador – El consuelo de Dibu a Alexander Domínguez

Sus compañeros también lo destacaron. “Tenemos un animal en el arco. Lo que está haciendo es una locura. Se lo merece. Ama ponerse estos colores, nos da mucha seguridad, tranquilidad. En estas instancias tan importantes siempre está”, afirmó Rodrigo De Paul. “Siempre en los penales hay tensión, pero cuando tenemos al arquero que tenemos te da el plus de confianza”, apuntó Lisandro Martínez.

Después de Lionel Messi, el Dibu es uno de los jugadores más solicitados por el público y se metió en el corazón de todos por sus buenas actuaciones. Pero además por su personalidad ganadora que lo hizo convertirse en un referente del equipo campeón mundial. En Houston, volvió el bailecito.

En un gesto que lo enaltece, en medio de la celebración por la clasificación, dejó al grupo y se acercó a consolar a su colega Alexander Domínguez. Además, fue elegido “Man of the match”. Un Dibu en todo su esplendor.