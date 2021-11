El nuevo presidente de la Interpol es un general emiratí acusado de torturas

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) informó este 25 de noviembre que eligió como su presidente para los próximos cuatro años al general emiratí Ahmed Naser al-Raisi. Sin embargo, su elección resulta polémica debido a que al-Raisi ha sido acusado por grupos de derechos humanos de participación en torturas y detenciones arbitrarias en los Emiratos Árabes Unidos.

Una designación al interior de la Interpol que resulta controversial. El general emiratí Ahmed Naser Al-Raisi fue elegido en tercera vuelta con un 68,9% de los votos de representantes de al menos 160 de los 195 países que coordinan el trabajo de la Organización Internacional de Policía Criminal.

Sin embargo, su nombramiento ha sido rechazado por varias organizaciones, pues Al-Raisi ha sido acusado por grupos de derechos humanos de participación en torturas y detenciones arbitrarias en su país.

Por ese motivo, tiene denuncias penales en su contra en cinco países. Entre ellos Francia, donde Interpol tiene su sede, y Turquía, donde se llevan a cabo las elecciones.

“Hay denuncias criminales interpuestas en Turquía, Francia, Suecia y Noruega, además de dos procedimientos civiles en el Reino Unido”, señaló a Efe Nikita Bernardi, que coordina la campaña de denuncia de Matthew Hedges y Ali Ahmad, dos británicos que afirman que fueron torturados mientras estuvieron detenidos en Emiratos.

📣 NEWS: The #INTERPOLGA has elected Ahmed Nasser Al Raisi of the United Arab Emirates as the Organization’s new President. Mr Al Raisi was elected following 3 rounds of voting. In the final round he received 68.9% of votes cast by member countries. More👇https://t.co/pRGm2zixPG

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021