El nuevo plan que busca desplegar el Gobierno: “Cuidar a Alberto”

La lógica del nuevo esquema de comunicación es mostrar un Alberto Fernández activo y en plena gestión. Apuntan a que el Presidente tome mayor distancia de la pulseada con Cristina Kirchner

El Gobierno empezó a desplegar en los últimos días un nuevo esquema de comunicación tendiente a “cuidar al máximo” la figura de Alberto Fernández , mostrar mucha gestión, encapsular los mensajes oficiales y eludir tajantemente cualquier respuesta a las críticas que reciben del kirchnerismo duro.

Este plan apunta a evitar que el Presidente se mezcle en el “barro de la política interna”, como calificó un funcionario de la Casa Rosada, no se contesten los agravios de los emisarios de Cristina Kirchner y se muestre un Gobierno “muy activo y gestionando”.

El esquema planteado se inició con un recambio de la estructura de comunicación, seguirá con los actos en la Casa Rosada o el interior del país monitoreados de cerca por el área de Medios y sin filtraciones molestas de la prensa independiente. Pero también la idea es exponer gestión pura como la reunión de Gabinete completo que se convocó para este miércoles a las 7:30 en el Gobierno, un encuentro que desde hace más de cuatro meses no se hacía.

En la práctica el plan de cuidado del Presidente se aplica, por ejemplo, con el armado de un acto como el que hubo en el Centro Cultural Kirchner donde Alberto Fernández presentó el Encuentro Internacional de Vivienda. Ese acto se hizo sin la prensa acreditada de la Casa Rosada, se manejó la comunicación oficial y las imágenes se editaron con mucho cuidado. Así, se evitó mostrar por ejemplo al Presidente junto al piquetero ahora crítico de Cristina Kirchner, Luis D’Elía . “Detalles que se van a emprolijar”, dijo un secretario de Estado.

A su vez, los actos públicos tendrán una impronta definida: serán para impulsar proyectos de ley concretos y con un perfil bien atado a la lógica del Frente de Todos. Bajo esta idea hoy se presentó también en la Casa Rosada el proyecto “Cuidar en igualdad” que apunta ampliar las licencias parentales y los derechos de las mujeres y todas las diversidades.

Esta propuesta impulsa licencias laborales vinculadas a los cuidados y eleva la licencia por maternidad a 126 días, entre otras cosas. Claramente esta fue una puesta en escena para mostrar en público que una de las banderas del kirchnerismo puro puede estar también en manos de Alberto Fernández.

El regreso de las reuniones de Gabinete amplio apuntan a “retomar la dinámica de gestión y lograr la articulación” del Gobierno. Así lo estableció el propio Alberto Fernández con su jefe de Gabinete. Juan Manzur.

Por otro lado, habrá salidas del Presidente al interior del país como la de mañana a La Pampa, la semana pasada a Córdoba y Neuquén. El viernes estará en Tierra del Fuego también bajo la misma lógica de comunicación: mostrar un Alberto Fernández activo y en plena gestión.

Todo el entramado de este esquema de comunicación oficial se sustentará con la nueva estructura de la comunicación presidencial donde la portavoz Gabriela Cerruti se hizo cargo de la secretaría de Medios, antes en manos de Valeria Zapesochny, una funcionaria de Manzur. En tanto, Juan Ross pasó a ser el secretario de Medios, Zapesochny y su segundo, Hernán Di Bello, quedaron en el área de Jefatura de Gabinete pero con una fuerte injerencia en el área de Medios.

La llegada de Cerruti genera recelos en la interna de la Casa Rosada y los cambios no son muy bienvenidos por algunos sectores que ven que la comunicación oficial hasta ahora no funcionó con la portavoz oficial y que las pujas de poder interno en el Frente de Todos no logran exponer gestión de Gobierno.

No obstante, todo el nuevo plan de comunicación busca como mayor objetivo dejar atrás la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Nadie sabe hasta ahora si ello dará resultado porque cada gesto o declaración del kirchnerismo duro saca a la agenda oficial de lugar e impide poner el foco en la gestión del gobierno.

Por Martín Dinatale-El Cronista