El nuevo pasatiempo de Shakira

La artista colombiana dejó a un lado su música y demostró sus habilidades sobre las olas.

Shakira dejó a un lado la música y sorprendió a sus más de 86 millones de seguidores de Instagram con su destreza en el agua. Es que la colombiana compartió una grabación de más de un minuto de duración surfeando.

“¡Si no hay olas se hacen!”, escribió en la publicación en la que dejó al descubierto sus habilidades sobre las olas.

Como era de esperarse, la publicación no pasó inadvertida entre sus miles de seguidores que reaccionaron con todo tipo de comentarios. “¡Wow! ¿Habrá algo que no sea capaz de hacer Shakira?”, “El día que repartieron los talentos escogieron a Shakira y se lo dieron todo”, “¿Qué no sabes hacer?”, “Demasiado, diosa de los mares”, fueron tan solo algunos de los mensajes.

Shakira publicó una foto con Bizarrap y Duki y despertó rumores de colaboración

La “Bizarrap Music Session #53″ con Shakira fue un éxito rotundo. La canción llegó a los 584 millones de reproducciones en YouTube y el mundo habló de ella por sus contundentes frases contra Gerard Piqué, expareja de la artista.

Días atrás, la cantante colombiana publicó una foto junto al productor argentino, pero sorprendió la presencia de Duki también en esa postal. “Con Bizarrap y Duki”, escribió Shakira junto a la imagen que compartió en Instagram. Como era de esperarse, la imagen enloqueció a sus 86.4 millones de seguidores, quienes se ilusionaron con una colaboración entre los tres.