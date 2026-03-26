El nuevo cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson por un supuesto video íntimo: “Estás muy pendiente”

La conductora y la modelo volvieron polemizar sobre el material que involucraría a la ex de Martín Demichelis luego de su separación

El enfrentamiento público entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson volvió a captar la atención en las redes sociales, reavivando un conflicto mediático que explotó en los Martín Fierro pasados. El epicentro de la discusión es un supuesto video que, según Latorre, demostraría un romance de Anderson con un hombre casado, y que, hasta el momento, permanece inédito.

La reciente escalada comenzó tras la aparición de Anderson en el canal de YouTube de Martín Cirio. Allí, la modelo buscó despegarse de los rumores insistentes sobre su vida privada y fue terminante al desmentir cualquier tipo de relación con hombres casados, pronunciando una frase que no tardó en multiplicarse en redes: “No soy ‘Tatiana’ y no me meto con hombres casados”. Lejos de apaciguar el clima, esa declaración volvió a poner el tema sobre la mesa y disparó una nueva ronda de cruces.

Yanina Latorre y Evangelina Anderson protagonizaron un tenso intercambio en Twitter, revelando detalles de su enfrentamiento público en redes sociales.

La cuenta en X del ciclo Sálvese quien pueda,que conduce Latorre por América, aprovechó ese momento para avivar el debate. Con un mensaje directo, desde la producción del programa afirmaron que Anderson “sigue negando el polémico video”. La reacción de la modelo fue inmediata: desafió a que muestren las supuestas pruebas, argumentando que si no existen imágenes, no hay fundamento para sostener la versión. “¿Qué polémico video? Muéstrenlo. Si no lo muestran es porque no existe. Yani me dijo que lo iba a mostrar y yo aún sigo esperando…”, lanzó Anderson, poniendo el foco en la falta de pruebas concretas y cuestionando la veracidad de las acusaciones.

La respuesta de la conductora no tardó en llegar y subió la temperatura del enfrentamiento. Desde su cuenta oficial, Latorre redobló la apuesta y reiteró que no piensa difundir el video, aunque sostuvo su relato sobre la existencia del material. “Estas muy pendiente. ¡Te lo dije en persona, no voy a mostrar el video! No me interesa lo que digas, siempre fuiste negadora serial“, expresó Yanina y apuntó al reciente escándalo mediático de Anderson: “Hacés lo mismo con Ian Lucas, mandás fotos editadas con IA”.

Por su parte, Anderson no retrocedió y mantuvo un tono desafiante. Le exigió a Latorre que muestre el video si realmente lo tiene y la acusó de no poder sostener sus dichos con pruebas. La ex MasterChef Celebrity reiteró que, mientras no aparezcan las imágenes, la versión que prevalece es la suya. El intercambio entre ambas figuras se mantuvo en un punto muerto, con acusaciones cruzadas y un pedido de pruebas que no obtuvo respuesta favorable.

Evangelina Anderson y las versiones de romance con Paredes

El conflicto mediático entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson no es nuevo. Todo comenzó hace más de seis meses, cuando la conductora aseguró tener en su poder una grabación de un encuentro privado entre Anderson y un hombre casado. Desde el primer momento, la expareja de Martín Demichelis negó rotundamente la existencia de tal episodio y enfrentó cara a cara a Latorre, exigiendo que si las imágenes eran reales, las mostrara públicamente. Incluso ambas hablaron del tema en la última entrega de los Martín Fierro.

La negativa de Latorre a difundir el supuesto video se sustentó en una razón personal: según sus palabras, no lo haría porque no le interesa “arruinar familias”. Esta postura fue sostenida en cada intervención pública que realizó desde entonces, manteniendo la tensión y el misterio sobre el contenido del material.

Cuando la información inicial comenzó a circular en medios y redes, surgió el nombre de Leandro Paredes como el posible “casado” involucrado en el rumor. Tanto Anderson como Paredes desmintieron esta versión de manera categórica. Para evitar cualquier malentendido, la modelo incluso se contactó con Camila Galante, pareja del futbolista, con el objetivo de aclarar la situación y dejar en claro que no existió ningún tipo de relación.

La dinámica del conflicto quedó marcada por dos posiciones enfrentadas: de un lado, el pedido insistente de Anderson y su entorno para que se muestren pruebas concretas; del otro, la postura inquebrantable de Latorre de no revelar el video, pero insistir en su existencia. En el centro de la disputa, un material que, según la versión de Latorre, existe, pero que nunca verá la luz.

Por Sebastián Volterri-Infobae