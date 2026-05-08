El Municipio se reunió con hoteleros y el MEF para avanzar en la promoción turística de Trelew

La secretaría de Producción, Industria, Comercio y Turismo articula propuestas con hoteleros y el MEF para fortalecer la oferta local y posicionar a la ciudad como destino.

Con el objetivo de seguir planificando estrategias de innovación y tendencia que potencien la industria del turismo receptivo en una agenda común de promoción turística, la Secretaría de Producción, Industria, Comercio y Turismo de la Municipalidad de Trelew se reunió con representantes del sector hotelero y del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF).

Del encuentro participaron la secretaria del área, Andrea Rapetti, junto a la coordinadora de Turismo, Florencia Aressi. En la reunión se plantearon distintas líneas de acción orientadas a consolidar la actividad turística y mejorar la visibilidad de Trelew dentro del mapa regional y nacional.

“Fue una reunión muy positiva”, expresó Rapetti tras el intercambio, en el que además se presentó la propuesta de la comunicación y promoción del EnTreTur y del destino Trelew.

La funcionaria remarcó que uno de los ejes centrales “es continuar la articulación con el sector privado” que permita “fortalecer la oferta turística y avanzar en un posicionamiento sostenido de la ciudad”.

En ese sentido, se puso énfasis en la necesidad de trabajar de manera conjunta entre los distintos actores, tanto del ámbito público como privado.

Asimismo, se informó que “ya se elaboró un plan de trabajo anual, que fue entregado al intendente, que será presentado próximamente, el cual incluye acciones promocionales impulsadas desde el municipio y otras coordinadas con el gobierno provincial”.

Las iniciativas se delinean en incentivos orientados a reducir la estacionalidad de la actividad, alternativas promocionales, estrategias de innovación y tendencia. También acciones conjuntas con otros atractivos de la ciudad que generan propuestas integrales para los visitantes.