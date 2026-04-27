El Municipio de Trelew realizó más de 100 infracciones por terrenos baldíos abandonados y advierte demoras en el Tribunal de Faltas

La falta de mantenimiento de terrenos privados, en cuanto a limpieza y cerramiento, es el principal motivo de reclamos vecinales. El Municipio labró más de 100 infracciones, pero el Tribunal de Faltas solo resolvió cerca del 10% de los casos.

La falta de limpieza y mantenimiento de terrenos baldíos privados es el principal motivo de reclamos que recibe el Municipio de Trelew, una problemática que se repite en distintos sectores de la ciudad. En este contexto, la Municipalidad labró más de 100 infracciones por incumplimientos vinculados a la salubridad y cerramiento de lotes, durante el año pasado y en lo que va del primer cuatrimestre del presente año. Sin embargo, gran parte de estas actuaciones aún no cuenta con resolución, ya que el Tribunal de Faltas solo resolvió cerca del 10% de los casos.

Las actuaciones responden a incumplimientos en limpieza, mantenimiento y cerramiento de lotes, una problemática que impacta en el ambiente urbano, deteriora la calidad de vida de los vecinos y genera condiciones propicias para situaciones de inseguridad. Los controles se intensifican a partir de inspecciones municipales y denuncias canalizadas por el Centro Integral de Atención Ciudadana.

Desde la Secretaría de Gobierno, a cargo del abogado Mario Romeo, se detalló que las actuaciones se originan tanto por inspecciones de oficio como por denuncias de vecinos canalizadas a través del Centro Integral de Atención Ciudadana.

“Los canales de comunicación del Municipio han demostrado seriedad y capacidad de respuesta. Ante un reclamo siempre se llega a una conclusión”, señaló Romeo.

En este sentido, indicó que muchos de los terrenos no cuentan con mantenimiento adecuado ni cerco perimetral, lo que genera un impacto negativo en el ambiente urbano y contribuye a situaciones de inseguridad.

En algunos sectores, como el barrio San Benito, la problemática se presenta con mayor intensidad debido a la cantidad de lotes sin edificar. En tanto, en la zona sur se registran alrededor de 90 infracciones ya constatadas y elevadas al Tribunal de Faltas, la mayoría en espera de resolución: “solo tres de ellas tienen una resolución para ser ejecutadas”, señaló Romeo.

Sobre esta situación, Romeo advirtió que “al no finalizar el proceso administrativo se impide llevar adelante la limpieza del terreno a costa del frentista”, y agregó que esto “genera enojo en los vecinos que sí cumplen, porque no podemos acceder a terrenos privados sin terminar el expediente”.

Romeo sostuvo que es necesario que el Tribunal de Faltas otorgue mayor énfasis a las cuestiones vinculadas al ambiente y les dé la entidad que corresponde. En ese sentido, remarcó que se trata de una temática que requiere un abordaje acorde a su importancia, y destacó que el Municipio viene avanzando en la promoción de políticas como la separación de residuos y el cuidado ambiental, con una mirada puesta en las generaciones futuras.

Además, subrayó que estas acciones deben ir acompañadas por la aplicación de las normas con el mismo rigor que cualquier otra materia dentro del ámbito del Juzgado de Faltas.

Respecto a las obligaciones, el funcionario recordó que la normativa vigente exige tanto la limpieza como el cerramiento de los terrenos, haciendo especial hincapié en el mantenimiento permanente para evitar la reincidencia.

Asimismo, se destacó que el sistema de control se apoya en un esquema de inspecciones permanentes dependiente del área de Ambiente, complementado con los reclamos ingresados por los vecinos, lo que permite una respuesta más eficiente ante cada situación detectada.

En cuanto al procedimiento, se informó que primero se notifica al titular del lote y, en caso de incumplimiento, se labra el acta de infracción que es remitida al Tribunal de Faltas, organismo encargado de aplicar las sanciones correspondientes.

Vías de contacto

Desde el Municipio se recuerda que los vecinos pueden realizar denuncias o reclamos vinculados a terrenos baldíos a través del Centro Integral de Atención Ciudadana, mediante el contacto 0800 333 1380, 280 4960646 o 280 4864584, donde se brinda atención permanente y seguimiento de cada caso.

Nueva normativa ambiental

Por otra parte, Romeo se refirió a la modificatoria de la ordenanza: “está en el Concejo Deliberante para su tratamiento” y “se encuentra en comisión, en discusión con distintos sectores”, en relación a aspectos vinculados al uso y mantenimiento de terrenos.

La nueva normativa establecerá responsabilidades para el frentista y actualizaciones de las obligaciones, orientada a reforzar el compromiso de los propietarios en el mantenimiento de sus espacios.