El Municipio de Trelew mantiene su equilibrio fiscal y mejora salarios de los empleados

Se aplicará, por resolución, un incremento del 2,5%. “Cumplimos con lo que podemos pagar, con responsabilidad”, afirmó el secretario de Hacienda, Gustavo Paz. Con cuentas ordenadas, el Ejecutivo sostiene las mejoras salariales.

El secretario de Hacienda, Gustavo Paz, informó que el Municipio de Trelew aplicará por resolución un incremento salarial del 2,5 % para todos los empleados municipales, retroactivo a septiembre. La medida se adoptó ante la falta de consenso con los gremios en la última reunión paritaria.

Una política de responsabilidad

“El Municipio viene cumpliendo con lo que puede pagar, porque somos un gobierno responsable. No vamos a comprometer recursos que no tenemos ni poner en riesgo el equilibrio logrado”, explicó Paz.

Estos días, un sector de ATE se manifestó frente al Municipio, situación que impidió el normal funcionamiento del Ejecutivo y derivó en el malestar de comerciantes y vecinos que transitan por la zona.

El funcionario señaló que la propuesta municipal responde a un esfuerzo sostenido por mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Y remarcó que la medida no impacta sobre el salario del intendente, desterrando las versiones que circulan.

Cuentas ordenadas y confianza recuperada

Desde el inicio de la gestión se avanzó en ordenar las arcas municipales, recuperar la confianza de proveedores y contribuyentes, y ejecutar obras históricas con recursos propios, como la remodelación integral de la terminal de ómnibus y el plan de 150 nuevas cuadras de pavimento, además del plan diario.

Intencionalidad política

Paz se refirió a las manifestaciones promovidas por un sector de ATE frente al edificio Municipal: “Vemos una clara intencionalidad política después de las elecciones, sobre todo de un grupo que pertenece a ATE. Los empleados deberían estar en sus puestos de trabajo; tomaremos las medidas correspondientes”.

Continuidad del diálogo

El secretario reafirmó que el Municipio seguirá convocando a los gremios: “Desde el primer día venimos trabajando para mejorar la situación del empleado municipal. Es nuestro principal recurso y seguiremos dialogando con responsabilidad”.

Contexto nacional

Paz destacó que la recesión impacta en la recaudación local. “Si al sector privado le va mal, al Municipio también. Por eso actuamos con prudencia para garantizar el pago de salarios y servicios esenciales”, explicó.