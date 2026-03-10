El Municipio de Trelew licitó la obra para finalizar la red de gas en el barrio Moreira III

Tras 7 años de espera, el Ejecutivo retomará el proyecto con financiamiento propio, beneficiando a 45 familias. Se presentaron dos oferentes. El anuncio había sido reconfirmado por el intendente Merino en la apertura de sesiones.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, presidió la apertura de sobres para la licitación pública de la obra “Finalización Red de Gas Natural Manzana 135-Barrio Moreira”, que se ejecutará en el sector comprendido por las calles Río Pico Norte, Ruta Nacional N° 25, Constitución, Gastre Norte y Epuyén Norte.

El acto se realizó en el Salón Histórico Municipal con la participación de la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Solís; el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Julián Montes; funcionarios municipales; concejales; la presidenta del barrio Moreira, Marcela Rechimont; además de vecinos del sector.

Obra muy esperada

El inicio de obra fue reconfirmado por el intendente Gerardo Merino, en la apertura de Sesiones Ordinarias del pasado 3 de marzo, tras el anuncio que efectuó durante la asunción de todas las autoridades barriales que se concretó el año pasado.

El intendente Merino destacó que se trata de una demanda histórica del sector: “Vienen esperando por esta obra desde hace más de 7 años y hoy tienen respuesta para un servicio tan esencial”. Sobre todo -agregó-, “porque no solo mejorará la calidad de los vecinos sino de servirá para descomprimir el Plan Calor”.

Además, remarcó que “la obra de este servicio impacta directamente en la economía de cada hogar teniendo en cuenta que muchas de las cosas que no pueden hacer con gas las hacen con electricidad, que es más cara”.

También, recalcó que “la planificación es un trabajo integral: el gas es prioridad, pero también avanzamos con las escrituras de las tierras. Se está realizando el trámite administrativo para que puedan tener el título de propiedad, no solo en Moreira III sino también en Moreira II y Moreira IV”.

En ese marco también adelantó que posteriormente se avanzará con la manzana 170 del barrio Moreira I, con un monto de 29.300.000 pesos, y luego con la red de gas para el barrio Moreira IV, con una inversión de 897.000.000 pesos.

Momento trascendental

Por su parte, el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Julián Montes, destacó la relevancia del proyecto para la ciudad y señaló que “es un momento importante trascendental para Trelew. Es el cierre de un trabajo muy esperado por la gente del barrio, estamos concretando la posibilidad de que se materialice un servicio básico y elemental para el bienestar de las familias”. Además, indicó que el objetivo es continuar con este tipo de obras, “complementando y llevando servicios básicos a sectores de la ciudad que todavía lo requieren, y estamos trabajando arduamente en eso”.

Impacto barrial

En tanto, la presidenta del barrio Moreira, Marcela Rechimont, manifestó su satisfacción por el avance del proyecto y destacó: “Además de las familias, el gas va a llegar al centro de salud”.

“Estamos muy felices. Era lo que más necesitábamos en Moreira y es el primer paso para un servicio esencial. Es la primera vez que se nos escucha. Fue en esta gestión que realmente se nos escuchó, junto a la vecina Juana, que viene gestionando desde 2017”, expresó.

Obra

La obra se inició en 2022, posteriormente quedó abandonada, y con esta licitación, el Municipio retoma los trabajos para garantizar el servicio esencial de gas a las familias que residen en el lugar.

El proyecto permitirá llevar gas natural a 45 lotes del barrio Moreira III, ubicados sobre avenida La Plata y calle Constitución, entre Gastre Norte y Río Pico Norte, de acuerdo a lo establecido en el anteproyecto de extensión de red de gas elaborado por la empresa Camuzzi.

Los trabajos contemplan la instalación de 433 metros de cañería de diámetro 180 y 50 metros de cañería de diámetro 50, además de los servicios correspondientes para cada lote. También se realizarán pruebas de hermeticidad en cañerías previamente instaladas, con el objetivo de verificar su correcto estado.

Ofertas

El presupuesto oficial fue fijado en más de 183 millones de pesos, con un plazo de ejecución estimado de dos meses y medio.

Se presentaron dos ofertas: la empresa SUMA SRL, con una propuesta de 104 millones de pesos, e IPE SRL, con una oferta de 149 millones de pesos.