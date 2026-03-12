El Municipio de Trelew invita a una jornada abierta de danzas urbanas en el Comedor El Mesón

La actividad se realizará el sábado 14 de marzo a las 11 y estará a cargo del profesor Ezequiel Godoy de la Academia de Danzas Urbanas Flashmob.

La Municipalidad de Trelew, junto a la Academia de Danzas Urbanas Flashmob, invita a la comunidad a participar de una jornada abierta de danzas urbanas, una propuesta recreativa y participativa, que se realizará el sábado 14 de marzo a las 11 en el Comedor “El Mesón”.

La jornada estará a cargo del profesor Ezequiel Godoy, integrante de la Academia de Danzas Urbanas Flashmob, quien brindará una clase abierta para compartir técnicas y coreografías propias de este estilo.

La propuesta es libre y gratuita y está pensada para que niños, niñas, jóvenes y adultos puedan acercarse a disfrutar, aprender y compartir un espacio de encuentro a través de la danza.

Desde la organización se destaca que la iniciativa busca promover la participación comunitaria y fomentar las actividades culturales y los espacios de recreación.