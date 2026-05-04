El Municipio de Trelew depositará el miércoles los haberes de abril

Los sueldos estarán disponibles para el cobro a partir del jueves 7 de mayo en las cuentas bancarias de los trabajadores municipales.

La Municipalidad de Trelew comunica que este miércoles 6 de mayo se depositarán los haberes correspondientes al mes de abril de los empleados públicos de su dependencia.

En consecuencia, los salarios estarán disponibles para su cobro a partir del jueves 7 de mayo, a través de las entidades bancarias habituales.

De este modo, el Ejecutivo municipal garantiza el pago de las obligaciones salariales, en el marco de un manejo responsable y adecuado de los recursos económicos.