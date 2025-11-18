El Municipio de Trelew coordinó operativo por fuertes vientos en toda la ciudad

Junto a otros organismos, actuó con equipos en calle y trabajo conjunto para atender contingencias y pedidos de vecinos durante el alerta meteorológico. Las líneas municipales recepcionaron alrededor de 57 llamados, en un lapso de tres horas por la tarde.

Ante el alerta meteorológico por fuertes vientos que este lunes azotó a toda la provincia, la Municipalidad de Trelew coordinó y trabajó de manera conjunta con distintos organismos en un operativo que abarcó diversos frentes de acción. Equipos de Guardia Urbana, Protección Civil y Servicios Públicos estuvieron en terreno para atender y resolver pedidos puntuales en distintos puntos de la ciudad.

Además, se recorrió toda la ciudad de manera permanente durante varias horas, ya que el alerta se había intensificado.

Intervenciones

En las líneas del Centro de Atención Integral Ciudadana se recibieron 57 llamadas entre las 14 y un lapso aproximado de tres horas, por distintas situaciones generadas por la intensidad de las ráfagas: se registraron 19 llamados por cortes de suministro eléctrico, 12 por postes de telefonía caídos, 15 por árboles caídos, 10 por chapas o techos caídos, y una asistencia a una persona con discapacidad.

Las tareas comprendieron intervenciones también por tanques de agua desestabilizados, despeje de ramas y árboles en ruta 7, tala de árboles con riesgos de caídas, entre otras acciones.

El Municipio trabaja junto a Bomberos Voluntarios y otros organismos, sosteniendo una guardia permanente ante cualquier contingencia. A este operativo se abocó personal municipal con el equipamiento y la maquinaria necesaria para intervenir de inmediato.

En líneas generales, la contingencia —marcada por vientos intensos y fuertes ráfagas— generó múltiples problemas en toda la provincia, obligando a la suspensión de clases, actividades laborales y reprogramación de eventos para resguardar a la comunidad.

Agradecimiento al personal

El Municipio agradece profundamente la disponibilidad, compromiso y esfuerzo de todo el personal local abocado a la contención climática. Para nuevos reportes o consultas, los vecinos pueden comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana

Por WhatsApp al 280 496 0646 o 280 486 4584. Y también al 0800 333 1380