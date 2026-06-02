El Municipio de Trelew acompañó la inaguración del primer local comercial sobre la reciente obra de pavimento

El emprendimiento Mundo Mascotas Pet Shop abrió sus puertas en la esquina de Edison y se convirtió en el primer local comercial inaugurado sobre una arteria que fue pavimentada por el Municipio con recursos propios, impulsando el desarrollo de la zona.

El intendente Gerardo Merino, acompañó este lunes la inauguración de Mundo Mascotas Pet Shop, un nuevo espacio dedicado al cuidado y bienestar animal ubicado en López y Planes 1258, esquina Edison.

Durante la actividad, el mandatario municipal entregó un presente institucional a los titulares del comercio y destacó la decisión de apostar por la ciudad en un contexto complejo. “Gracias por la confianza y por animarse a invertir en momentos difíciles, porque creer en Trelew es sumamente valorable”, expresó.

Además, les deseó éxitos en esta nueva etapa que comienzan.

La apertura reviste un significado especial al tratarse del primer establecimiento comercial que inicia actividades sobre el sector de López y Planes recientemente intervenido por el Municipio con pavimento, una obra ejecutada luego de años sin trabajos de estas características en la ciudad.

La propietaria del negocio, Belén Solera, recordó que Mundo Mascotas nació hace seis años “con sueños, mucho esfuerzo y corazón” y señaló que la concreción de este espacio representa un nuevo desafío para la firma.

“Tenemos mucha expectativa porque fue un lugar pensado exclusivamente para las familias y sus animales. Cuenta con estacionamiento propio y un acceso amplio y cómodo para que cualquier persona pueda recorrerlo sin dificultades”, comentó.

Asimismo, destacó la incidencia que tuvo la mejora urbana en la decisión de instalarse en ese punto de la ciudad. “Inicialmente esto iba a ser un depósito. Cuando nos enteramos de que la calle iba a ser asfaltada, automáticamente empezamos a levantar los ladrillos y proyectamos el local”, explicó.

Finalmente, Solera valoró el acompañamiento de la administración municipal y remarcó la importancia de generar nuevas oportunidades para el sector privado. “Es primordial para el comercio, especialmente en este momento. Estamos aprovechando las herramientas disponibles para seguir creciendo. Es una nueva etapa para Mundo Mascotas, literalmente”, concluyó.