El Municipio de Trelew abrió la inscripción para el taller de Diseño e Impresión 3D

La capacitación es gratuita y la inscripción estará habilitada hasta el 6 de abril.

La Municipalidad de Trelew, a través de la Coordinación de Educación, abrió la inscripción del taller de formación de Diseño e Impresión 3D, una propuesta que contempla habilidades de nuevas tecnologías que impulsa la creación y una potencial salida laboral.

La capacitación está destinada a niños, jóvenes y adultos que quieran aprender, experimentar con la tecnología. El taller desarrollará nociones básicas de diseño tridimensional y cómo funcionan las impresoras 3D.

Además, los participantes diseñarán sus propias piezas y conocerán todo el proceso, desde la idea en la computadora hasta la impresión del objeto.

El taller comenzará el 8 de abril en el horario de 11 a 12.30, y la inscripción estará disponible hasta el 6 de abril de manera online a través del link: https://forms.gle/MC4UXEWdimnFkKpPA .

Para información y asesoramiento de inscripción los interesados podrán acercarse a Punto Digital en Edison 151 (predio de la Sociedad Rural) o realizar consultas al 280 4359889.