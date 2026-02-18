El mundo árabe condena el registro de tierras en Cisjordania: ¿qué implica la medida de Israel?

La Autoridad Palestina, Egipto y Qatar expresaron su férrea oposición al anuncio del Gobierno israelí sobre un proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada. Ese paso refuerza el control del Estado de mayoría judía sobre ese territorio palestino. La decisión hace temer a algunos países árabes y a los palestinos por una “anexión de facto” de Cisjordania por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Las condenas se multiplican al interior del mundo árabe. La Autoridad Palestina, Egipto y Qatar denunciaron la aprobación de las nuevas medidas del Gobierno de Israel para reforzar el control del territorio de Cisjordania.

El gabinete de Benjamin Netanyahu aprobó el domingo 15 de febrero nuevas directrices destinadas a facilitar la compra de tierras por parte de los colonos israelíes. Así, los ministros votaron a favor de iniciar un proceso de registro de la propiedad, medida inédita en Cisjordania ocupada desde 1967, señaló la radio militar israelí.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina declaró en la plataforma X que “condena enérgicamente (esa decisión) y rechaza cualquier intento de designar tierras de Cisjordania como ‘territorio público’ bajo el control de la fuerza de ocupación”. Consideró que las nuevas medidas son “legalmente inválidas” y suponen el “inicio de facto de un proceso de anexión”.

Israel’s decision to seize occupied West Bank land as so-called “state land” is a blatant violation of int. law and a dangerous step toward annexation. It defies UNSC Resolution 2334& ICJ opinion, undermines two-state solution,& threatens regional peace. Accountability is urgent. — Varsen Aghabekian Shahin (@VarsenAghShahin) February 16, 2026

“Privar al pueblo palestino de sus derechos”

El Gobierno de Egipto subrayó que “condena enérgicamente” estos anuncios, que, según manifiesta, representan “una peligrosa escalada destinada a consolidar el control israelí” sobre Cisjordania ocupada y una violación de los acuerdos internacionales.

También en la plataforma X, la diplomacia de Qatar denunció que las medidas equivalen a “una ampliación de los proyectos (de Israel) de privar al pueblo palestino de sus derechos”.

Hace una semana, el Gobierno de Benjamin Netanyahu ya había suscitado numerosas condenas al aprobar una serie de medidas que facilitan la compra de tierras a los colonos israelíes, entre ellas la derogación de una ley de varias décadas de antigüedad que prohibía a los judíos comprar directamente tierras en la Cisjordania ocupada.

Israel aprueba nuevas medidas para aumentar el control de Cisjordania

Estas medidas también permiten a las autoridades israelíes administrar determinados lugares religiosos, incluso cuando se encuentran en zonas bajo el control de la Autoridad Palestina.

La colonización israelí continúa en Cisjordania ocupada desde 1967

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí defendió la legalidad de las medidas aprobadas el domingo, que, a su juicio, tienen como finalidad “poner orden a los procedimientos de registro de la propiedad” y “resolver los litigios jurídicos”.

Las justificó, acusando a la Autoridad Palestina de llevar a cabo “procedimientos ilegales de registro de la propiedad” en zonas que se supone que están bajo control israelí en virtud de los Acuerdos de Oslo de la década de 1990.

The Palestinian Authority is currently advancing illegal land registration procedures in Area C, in violation of the law and existing agreements.



Contrary to misinformation spread by inciting parties, the Israeli government today approved an administrative measure within the… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) February 15, 2026

La colonización ha continuado bajo todos los gobiernos israelíes, tanto de izquierda como de derecha, desde 1967, y se ha intensificado notablemente bajo el actual Ejecutivo, en particular desde el inicio de la escalada de hostilidades contra Gaza, el 7 de octubre de 2023 por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás en el sur de Israel.

Más de 500.000 israelíes viven actualmente en colonias en la Cisjordania ocupada, que la ONU considera ilegales según el derecho internacional, en medio de unos tres millones de palestinos.

Fuente: France24