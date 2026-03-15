El mundo a 85 segundos de la medianoche

El Reloj del Juicio Final en un sistema internacional cada vez más inestable.

El Reloj del Juicio Final (en adelante RJF) es un símbolo y una potente metáfora del peligro de aniquilación de la humanidad a causa de amenazas generadas por la propia acción humana, entre ellas, de manera paradigmática, las armas nucleares. Se lo representa mediante la imagen de un reloj analógico que muestra los últimos minutos antes de la medianoche. En esta representación, la medianoche simboliza el colapso civilizatorio o el fin del mundo tal como lo conocemos. Las agujas del reloj se adelantan o retroceden según el nivel de peligro global, de acuerdo con la evaluación de un panel de expertos.

El RJF fue creado en 1947 por científicos vinculados al Proyecto Manhattan, el programa que diseñó y probó la primera bomba atómica el 16 de julio de 1945 en el ensayo conocido como Trinity, realizado en el desierto de Jornada del Muerto, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Dos años más tarde, un grupo de esos científicos decidió fundar una publicación destinada a debatir las implicancias científicas, políticas y morales de la nueva era nuclear. Así nació el Bulletin of the Atomic Scientists (Boletín de los Científicos Atómicos), editado inicialmente por el físico ruso-estadounidense Eugene Rabinowitch junto con Hyman Goldsmith. Desde sus primeros números, la portada del Boletín incluyó la representación gráfica del RJF, diseñada por la artista Martyl Langsdorf, que con el tiempo se convertiría en uno de los símbolos más reconocibles de la era nuclear.

Los miembros del Boletín no eran un simple grupo de físicos. Entre quienes apoyaron o participaron en su iniciativa se encontraban figuras de enorme peso intelectual como Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer y el filósofo británico Bertrand Russell. Su objetivo era advertir, en primer lugar a la comunidad científica y más ampliamente a la opinión pública, sobre los riesgos que implicaban las armas nucleares y sobre la creciente interrelación entre ciencia, tecnología y poder político en el mundo contemporáneo.

En 1949, mediante una combinación de espionaje -incluida información obtenida del Proyecto Manhattan- y un vasto esfuerzo científico e industrial propio, la Unión Soviética logró detonar su primera bomba atómica, rompiendo el monopolio nuclear de Estados Unidos. El programa nuclear soviético había sido impulsado desde 1942 por el físico Georgy Flyorov, quien advirtió que los científicos occidentales habían dejado de publicar trabajos sobre física nuclear, lo que sugería la existencia de investigaciones secretas. Tras las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki, el Politburó tomó control directo del programa y aceleró su desarrollo. La posterior aparición de las armas termonucleares, probadas por Estados Unidos en 1952 y por la Unión Soviética en 1953, inauguró definitivamente una carrera armamentista global. Para los científicos del Boletín, el riesgo de una escalada nuclear dejaba entonces de ser una hipótesis abstracta para convertirse en una amenaza concreta.

El Reloj fue fijado inicialmente en siete minutos para la medianoche en 1947. Desde entonces ha sido ajustado en múltiples ocasiones para reflejar las percepciones cambiantes del riesgo global. Cada mes de enero, la Junta de Ciencia y Seguridad del Bulletin of the Atomic Scientists, integrada por especialistas en seguridad internacional, ciencia y política tecnológica -y asesorada por un grupo de premios Nobel- evalúa si corresponde mover las agujas. Con el tiempo, los criterios de evaluación se han ampliado: además del riesgo nuclear, incluyen factores como las tensiones geopolíticas, los avances tecnológicos disruptivos, el cambio climático y las políticas energéticas.

A lo largo de su historia, el RJF ha oscilado entre 17 minutos para la medianoche (su punto más alejado del peligro, alcanzado en 1991 tras el final de la Guerra Fría y la firma del tratado START I) y menos de un minuto, su nivel más crítico. Entre los momentos que acercaron las agujas al límite se cuentan las primeras pruebas de armas termonucleares en la década de 1950, las tensiones nucleares de la Guerra Fría, las guerras de Vietnam y Afganistán, el despliegue de misiles de alcance intermedio en Europa en los años ochenta y las pruebas nucleares de India y Pakistán en 1998. Entre los retrocesos más significativos del riesgo se destacan el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de 1963, los procesos de distensión que acompañaron el final de la Guerra Fría y los acuerdos de reducción de arsenales estratégicos firmados entre Washington y Moscú.

El RJF está, desde enero de 2026, a 85 segundos de la medianoche, la posición más cercana al límite desde su creación en 1947. Cada año la medición ha tendido a empeorar desde mediados de la década de 1990, con escasas excepciones como lo fue la firma del tratado New START de 2010, que limitó los arsenales nucleares estratégicos de Estados Unidos y Rusia. La evaluación actual refleja la convergencia de múltiples riesgos: la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente (incluida la crisis en Gaza) y la reciente escalada militar en torno a Irán, que ha involucrado ataques contra instalaciones vinculadas a su programa nuclear y ha incrementado el riesgo de una confrontación regional más amplia. A ello se suman las tensiones persistentes entre India y Pakistán, los enfrentamientos recurrentes en la frontera entre Pakistán y Afganistán, la creciente rivalidad entre China y Taiwán y la incertidumbre en torno al futuro del régimen internacional de no proliferación nuclear. En paralelo, el avance del cambio climático y los riesgos emergentes asociados al desarrollo acelerado de tecnologías disruptivas -entre ellas la inteligencia artificial- completan un panorama global caracterizado por la acumulación simultánea de amenazas sistémicas.

El RJF ha tenido detractores desde su creación. Las críticas más frecuentes señalan el carácter inevitablemente subjetivo de sus evaluaciones. Se suele recordar, por ejemplo, que durante episodios de extrema tensión como la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962, el Reloj no reflejó plenamente el nivel de peligro que hoy se reconoce retrospectivamente. Otros críticos sostienen que el Reloj genera alarma pública sin producir efectos políticos concretos. Asimismo, algunas publicaciones conservadoras han cuestionado el peso que el Bulletin otorga al cambio climático como uno de los factores centrales en la evaluación del riesgo global.

Con todo, el Reloj del Juicio Final se ha convertido en un símbolo ampliamente reconocido en el debate internacional sobre los peligros que enfrenta la humanidad. Más que una predicción literal, funciona como un instrumento de alerta moral y política: un recordatorio de que muchas de las amenazas que ponen en riesgo a la civilización moderna son resultado de decisiones humanas y, por lo tanto, también pueden ser evitadas.

El mensaje que transmite el Reloj es, en definitiva, simple y perturbador: el tiempo no es infinito, y la responsabilidad de alejar las agujas de la medianoche recae en las decisiones colectivas de la humanidad.