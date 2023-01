El momento más emotivo del adiós a Pelé por las calles de Brasil: el cortejo pasó por la casa de Celeste, su madre

Las imágenes reflejan el sentimiento colectivo que compartieron los familiares del astro internacional

El féretro de Pelé, quien falleció el jueves pasado a los 82 años, llegó al cementerio de la ciudad de Santos, donde el tricampeón mundial con Brasil será enterrado en una ceremonia privada.

La leyenda ocupará un nicho en un mausoleo en el Memorial Necróplis Ecuménica, que en el futuro podrá ser visitado por los aficionados al fútbol. La llegada al cementerio puso fin al cortejo fúnebre que recorrió durante cuatro horas las principales avenidas de su ciudad natal, escoltado por una multitud de aficionados del club en el que desarrolló todo su talento con canciones en su memoria para despedir con honores al Rey del fútbol.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando la caravana del dolor pasó por el hogar de los familiares del legendario delantero. Según informó el diario Folha a través de impactantes videos el recorrido se detuvo por unos instantes en la casa en la que vive Celeste, la madre de Pelé que semanas atrás cumplió 100 años. “Celebramos los 100 años de vida de Doña Celeste. Desde pequeño me enseñó el valor del amor y la paz. Tengo más de cien razones para estar agradecido por ser tu hijo. Gracias por cada día a tu lado, mamá”, había posteado O’Rey en sus redes sociales en esa fecha especial.

La mujer se encuentra al cuidado constante de enfermeros, pero sigue viviendo en su casa de siempre. Y si bien cuando se conoció la dolorosa noticia del fallecimiento de su hijo, la hermana del ex futbolista Maria Lucia do Nascimento le había asegurado a la señal de ESPN que aún no le habían dado la noticia a su madre para no afectarla. “Ella no lo sabe, hablamos, pero ella no lo sabe. Está bien, pero está en su propio mundo”, explicó en diálogo con la prensa local. Y agregó: “No sabe, no sabe. A veces le digo: Dico (como llamaban a Pelé en su casa) está así, oremos por él, ¿vale, mamá?’. A veces abre los ojos, pero no está consciente”.

“Ha sido muy difícil. Sabemos que no somos eternos, pero esto me apenó mucho el corazón. Es muy difícil. Pudimos acompañarlo, él mismo sintió que se iba. Estaba tranquilo. Hablamos un poco, vi lo que sentía, sabía que era partida. Como es muy religioso, cuando me hablaba, me decía que estaba en las manos de Dios”, destacó la hermana de la estrella que también se desempeñó en el Cosmos de Estados Unidos.

El cortejo de Pelé pasa por la casa de la madre en Santos

Cabe recordar que el intendente de Río de Janeiro, Eduardo Paes, anunció en las últimas horas que la calle que circunda al mítico estadio Maracaná pasará a llamarse “Avenida Pelé”, en homenaje a la leyenda internacional, en una medida que acompaña a la decisión del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de bautizar con el nombre del ídolo al puerto de Santos, el más grande de América Latina.

“La Avenida Radial Oeste que rodea al Maracaná pasará a llamarse a partir de mañana Avenida Pelé. El decreto será publicado mañana en el diario oficial”, explicó el funcionario en sus redes sociales, en el marco de los homenajes que se le están realizando al ídolo popular. El ex futbolista convirtió el gol número 1.000 de su carrera en el Maracaná, de penal ante el arquero argentino Edgardo Andrada, de Vasco da Gama.

También el intendente de San Pablo, Ricardo Nunes, adelantó que un gimnasio polideportivo en construcción en el Parque de las Bicicletas será el primer equipamiento público en recibir el nombre de “Rey Pelé”.