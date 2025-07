El momento más difícil de Milei: le entran todas las balas desde el Congreso y se queda sin su escudo negociador

Tras una cadena de errores no forzados que lo debilitan, el Gobierno vació de poder a sus dialoguistas Santiago Caputo y Guillermo Francos

El gobierno de Javier Milei transita su peor momento. El Presidente y Karina Milei tomaron la iniciativa con su postura dura y fundamentalista, mientras que los operadores dialoguistas como el asesor estrella Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quedaron relegados sin poder de negociación porque Milei rompió todos los puentes con la oposición y los gobernadores.

“Santiago Caputo quedó muy lejos de las decisiones en este momento. Transita su peor momento”, señaló a iProfesional una alta fuente de La Libertad Avanza. En la Casa Rosada se viven horas de alto nerviosismo y desesperación.

Santiago Caputo quedó desactivado de las operaciones de diálogo, pero habilitó a todos sus tuiteros de las Fuerzas del Cielo para lanzar llamas digitales sobre el Congreso con frases como “hay que dinamitar ya” “saquen los tanques a la calle” o “hay que organizar milicias populares y entregar armamento”. Nada de mostrar algo de cordura.

“Karina Milei y Javier Milei quedaron furiosos con Luis Caputo y Alejandro Fantino por sembrar tanta incertidumbre el miércoles último en plena Fecha Patria en un intento por presionar a los gobernadores y Karina lo mandó a Caputo a aclarar todo a LN+ con Luis Majul“, señaló otro funcionario de la Casa Rosada. La “operación Fantino” resultó ruinosa.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, le había armado un off al periodista del canal digital Neura, Alejandro Fantino, para que en la tarde del Día de la Independencia hiciera una columna periodística dirigida a presionar a los senadores y advertir al electorado en un esfuerzo de polarización que si el Sanado votaba leyes que dañaran el equilibrio fiscal los senadores iban los culpables de acatar a los gobernadores de “Mandrilandia“.

La idea era señalar culpables para una eventual debacle de los mercados, un aumento del dólar, del riesgo país y de la inflación. Y de paso afianzar votante dubitativo de que persiste el peligro latente del regreso del kirchnerismo.

“Fue Toto Caputo que se cortó solo y tanto Javier como Karina Milei se enfurecieron. Santiago Caputo quedó relegado y lejos de las decisiones“, señalaron las fuentes.

Santiago Caputo quedó golpeado tras ser desafectado de las negociaciones de La Libertad Avanza con el PRO y los gobernadores por las futuras elecciones de octubre, operación que quedó a cargo de Sebastián Pareja y de Eduardo “Lule” Menem.

Contribuyó a su caída en desgracia la confirmación de la aparición de las 10 valijas que fueron ingresadas por su amiga Laura Belén Arrieta sin revisar en la Aduana, causa judicial que ahora lo vincula con posibles vinculaciones a un caso de contrabando donde la SIDE, de Sergio Neiffert, su ladero, y el empresario Leonardo Scatturice, podrían quedar involucrados, según el juez penal económico, Pablo Yadarola.

Por consejo de su hermana Karina Milei, el Presidente había dinamitado antes todos los puentes con los gobernadores y con los senadores de la oposición. En el amanecer del Día de la Independencia, el miércoles último, Milei rompió las largas negociaciones con los mandatarios, les avisó que vetará todas las leyes que impliquen un impacto fiscal y que si el Congreso los rechaza judicializará las leyes.

Los misiles del Senado impactaron en el Gobierno

Es así como este jueves el Senado sancionó las leyes de aumento del 7,2% de las jubilaciones, el incremento del bono previsional, la moratoria jubilatoria por dos años y un fondo de emergencia para discapacidad. Estas leyes tendrían un impacto de 2% del PBI que se financiaría con la eliminación de la exención del IVA para directores de empresas y de ganancias e IVA para sociedades de garantía recíproca.

Sobre el filo de la noche, tras la caída del 26% en mayo de la coparticipación fiscal, los 24 gobernadores del país lograban que los senadores le dieran media sanción a la coparticipación para las provincias de los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

En la figura que había usado el periodista Alejandro Fantino para describir los “misiles de Mandrilandia”, el Senado le embocó cinco misilazos al gobierno de Milei, al cual le entran todas las balas por sus posturas rígidas y no negociadoras y perdió a sus principales operadores en el Congreso, el jefe del Gabinete, Guillermo Francos, y el propio Santiago Caputo.

Las desgracias comenzaron mucho antes. Francos también perdió poder para su viceministro Lisandro Catalán, que no pudo convencer a los gobernadores de no seguir reclamando una compensación en la coparticipación. Luis “Toto” Caputo no puede contar con Carlos Guberman, secretario de Hacienda, que no pudo frenar a los gobernadores. Además, Caputo podría perder en forma inminente a funcionarios de su extrema confianza, que tienen cansancio físico y moral.

El viaje trunco a Tucumán y los ataques contra Victoria Villarruel

Al fracasar las negociaciones con los gobernadores que reclamaban los fondos de los ATN y del Impuesto a los Combustibles Líquidos, los gobernadores desairaron a Milei en la invitación a la celebración del Día de la Independencia en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán.

Solo tres mandatarios, el tucumano Osvaldo Jaldo, dueño de casa, el catamarqueño Raúl Jalil, y el jujeño Carlos Sadir, le confirmaron su presencia. Milei suspendió los festejos y adujo un frente de tormenta climático, pero en realidad la tormenta era política: se quedó sin apoyos. Fue uno de los primeros misiles que recibió en la semana Patria.

El segundo misil lo recibió cuando se enteró de que la vicepresidenta Victoria Villarruel viajó a Tucuman por la Fecha Patria y dejó en evidencia de que no había problemas climáticos para volar. La furia de Karina Milei fue total cuando vio las imágenes de Villarruel sonriendo con la prensa y admitiendo que el Senado funcionaría normalmente.

Karina Milei le ordenó a “Toto” Caputo desmentir al periodista amigo Alejandro Fantino en otro canal afín, LN+, con un periodista cercano a Milei como Luis Majul. En ese reportaje Caputo dijo que “no va a pasar nada porque la economía está sólida, solo un poco de volatilidad”. Esto último también le puso los pelos de punta al Presidente, porque también dejó entrever posibles remezones.

Asimismo, Karina Milei le ordenó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su vocera más creíble a esta altura, salir a cruzar a Villarruel por permitir la sesión de este jueves en el Senado, donde se votarían los aumentos a las provincias, a los jubilados y a los fondos para discapacidades. La vicepresidenta le contestó a Bullrich con otro misil a la línea de flotación: la culpó de haber formado parte de organizaciones guerrilleras en los años 70 y haber saltado de partido en partido durante los años 90 y 2000.

Luego de sancionadas las leyes jubilatorias, Milei volvió a decir que las vetará y culpó de “traidora” a Villarruel, contra quien dispararon munición gruesa todos los tuiteros de las Fuerzas del Cielo comandados por Santiago Caputo.

Santiago Caputo quedó herido y estallaron los tuiteros libertarios

El asesor estrella Caputo quedó herido en las dos alas cuando fue apartado por Karina de las negociaciones electorales, cuando fue señalado por las valijas de contrabando y por las nuevas derivaciones del caso Libra, donde se conocieron giros de Hyden Davis a billeteras virtuales que podrían ser cercanas al Gobierno en un affaire que fue urdido por Mauricio Novelli amigo de Caputo.

“Caputo quedó afuera de todas las negociaciones. Él quería promover a Nahuel Sotelo, el Gordo Dan y otros tuiteros en las listas bonaerenses, pero eso lo definirán Pareja y Lule Menem”. El otro negociador histórico del Gobierno, Guillermo Francos, se tuvo que pintar la cara y olvidarse de la moderación: en un reportaje con A24, señaló que las leyes que sancionó el Senado fueron “una especie de golpe institucional organizado por el kirchnerismo”.

Sin embargo, los gobernadores y senadores que votaron más fondos a las provincias y jubilados también fueron radicales y aliados del PRO, como Luis Juez. Las votaciones en el Senado fueron lapidarias y dificultarán cualquier veto o fallo judicial.

“Ningún juez se querrá meter en una decisión de otro poder del Estado si las leyes fueron legítimas”, señalaban en el Senado en horas de la media tarde.

En medio de todo esto, la diputada Lourdes Arrieta, de Transformación (ex libertaria) declaró sobre una demoledora denuncia contra la SIDE en la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso, el martes último. Se mantiene el secreto, pero ratificó denuncias sobre Neiffert y su relación con Leonardo Scatturice y las valijas de Laura Arrieta. En el Gobierno reina la preocupación sobre esta trama.

La ley de recomposición jubilatoria fue votada por 52 votos a favor y cuatro abstenciones y sin votos en contra ante la decisión del oficialismo y de la gran mayoría de senadores de Pro de retirarse del recinto para no convalidar la validez de la sesión, que se constituyó sin convocatoria formal de la vice Victoria Villarruel.

Los mensajes de los libertarios en redes

En medio del desquicio generalizado en el Gobierno, los tuiteros de las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo salieron a batir tambores de guerra. Daniel Parisini, alias Gordo Dan, escribió en la red X: “LOS TANQUES A LA CALLE YA. ES AHORA”.

Por su parte, el movilero libertario Fran Fijap desde su cuenta señaló: “HAY QUE DINAMITAR TODO EL CONGRESO, CON DIPUTADOS Y SENADORES ADENTRO”.

En paralelo, la cuenta de El Trumpista señaló que “el Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”.

En la Casa Rosada escala la preocupación y las ideas que se suceden en todo el equipo del Triángulo de Hierro para redoblar la apuesta, mientras Toto Caputo y Milei buscan que no se desmadre la economía y el frente fiscal.

Por Mariano Obarrio- IProfesional