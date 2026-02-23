“El Mencho” y las minas estratégicas del crimen

El final de una etapa y el inicio de un desafío.

La muerte de “El Mencho” a los 59 años y la posibilidad de terminar con la administración del narcotráfico

La caída de “El Mencho” representa un golpe de calidad al narcotráfico. Fue su abatimiento y los secuestros. Todos secuestros con posibilidad de escalar si la intención es proactiva y no de efecto.

El ejército mexicano en alianza con Estados Unidos, según se informa, abordaron el territorio montañoso para dar con parte de una organización que cambió la dinámica del narcotráfico no solo en México sino también en el mundo.

Sucede que “El Mencho” fue, entre otras cosas, un ideólogo. Un recurso humano de la criminalidad organizada emergente de una familia humilde que supo capitalizar el error de las policías locales siendo parte de estas. Conoció la pobreza desde adentro y la violencia siempre fue parte de su paisaje diario.

Las policías locales le mostraron los nichos de corrupción. Los acuerdos, las vías de recaudación, los vacíos del estado, más las dádivas y regalías de un negocio absolutamente rentable. Un proyecto de poder servido en donde no entran valores, moral ni códigos. Todo eso se construye en el camino conforme a la dinámica y los progresos en un mundo criminal competitivo y obscenamente extravagante.

Nemesio se hizo imperio como “Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes la vio. No dudó. Fue de una generación que supo que la DEA era un organismo girado y de regulación. Que si la sabía hacer podía convertirse en un líder único y destronar a los legendarios Zetas. Y competirles a otros hasta alcanzar el poder deseado. Un poder adictivo que nunca es suficiente. Arrasó en más del 70% del territorio mexicano.

Armarse de un “ejército” era fundamental. “Las armas primero, el producto después”, era una de las premisas de base. Es que las armas son la protección de sus vidas, del producto, de la tierra, de las caletas y más.

El cártel y la región

El Cártel de Jalisco Nueva Generación cambió la dinámica no sólo del narcotráfico en México sino también de la región. Desplazó a otros cárteles, acumuló poder e impulsó la reconfiguración 2.0 del narcotráfico.

Las nuevas generaciones narcocriminales se configuran en redes. Con lo cual la información no está concentrada y la caída de una red no implica la caída de toda la organización.

En la actualidad asistimos a un modelo de negocio del 2.0.

Una red 2.0 en donde se entrecruza inteligencia colectiva, usuarios, generación de contenidos. Esta modalidad fue captada por la criminalidad organizada.

Al Qaeda, el Movimiento Yihadista, el PCC, Hezbollah y el Tren de Aragua con amparo de los Soles entre otras organizaciones hicieron culto de la red 2.0.

“El Mencho” fue uno de los ideólogos de esta nueva reconfiguración del narcotráfico. Su abatimiento es un nuevo comienzo, puesto que supo dejar un campo estratégicamente “minado”.

Las razones son concretas y responden a que el Cártel de Jalisco Nueva Generación fue armado con una cabeza nueva que conocía los vicios de las jerarquías concentradas.

En la actualidad, el crimen organizado evolucionó y el estilo de redes marcó una diferencia para sobrevivir al interior del negocio y poder generar, hasta consolidarse, la necesaria expansión.

Una estructura flexible y fluida es más adaptable a los parámetros impuestos por la globalización.

Con la modalidad 2.0 hay nombres claves, pero no centralización de datos en su figura. Al líder se responde, pero no es ese líder el que marca el pulso cotidiano de las redes desplegadas. Estas son como dendritas que hacen sinapsis criminal.

– Se diluye la figura del capo único.

– Bajo perfil de redes.

– Utilización de canales informales.

– No tienen un centro de gravedad único. Por lo cual cuando sufren ataques no hay desarticulación total.

– La eliminación de un nodo no significa ni representa la caída de la red. Por el contrario, hay capacidad reconstitución.

Sin “Mencho” pero con redes más las declaraciones de la presidente de México

Todas las redes plantadas por “El Mencho” entran en alerta.

La organización en red trasciende Jalisco y también México. Las redes siempre son a nivel internacional.

Todos los países deberían trazar un planeamiento estratégico. En América Latina, el Cártel de Jalisco en red tiene vínculos con el Primer Comando Capital de Brasil.

Jalisco Nueva Generación tiene pie concreto en más de 45 países y en otros desplazamientos golondrina como supo tener en Argentina.

La Guerra contra el Narcotráfico es con derramamiento de sangre.

La presidente de México cambia el tono de su discurso y destaca el accionar y la coordinación. Un dato no menor de acuerdo a su ingeniería intelectual.

Cuando se toca a uno de los cerebros intelectuales y operativos del narcotráfico el planeamiento estratégico es clave para evitar que el derramamiento de sangre se entienda más allá del universo narcocriminal.

Salvaguardar la vida del pueblo mexicano entregado por décadas al narcotráfico es un desafío presidencial.

No es “fascismo”, no es “inconstitucional” como decía hace tiempo atrás la mandataria.

Se trata de comenzar lo que durante décadas se simuló.

La guerra contra el narcotráfico no está perdida, está pendiente.

Las redes del Cártel de Jalisco Nueva Generación entran en alerta y se impone la prevención, la defensa y la articulación sostenida.

Bajarle el precio a la muerte es un error

La cultura falopera pro legalización de las drogas continúa sin entender que lo que Estados Unidos vendió como Guerra contra las Drogas solo fue administración del Narcotráfico.

La Guerra está pendiente. La droga es un instrumento que genera dinero, pero la ganancia está dada por la columna vertebral de la criminalidad organizada que es el delito de lavado de activos. Esa columna es la que debe abordarse, ya que opera de forma subterránea para pasar de lo informal a lo formal mediante alianzas empresariales.

Mientras tanto se debe atravesar la etapa de contención para llegar a la compresión y reducir a mínima. Llevará décadas.

No le bajen el precio al abatimiento de “El Mencho”. Claro que hay redes y nuevos posicionamientos se van a gestar. Pero si la guerra es real, algo puede comenzar a transformarse y que venga de México no es un dato menor. Más aún con el discurso anterior de la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, y sus declaraciones actuales.

Jamás legalizar una estructura de poder que se vale de un potencial proyecto de muerte.

Sheinbaum Pardo puede transformar el curso imaginario-simulacro de la historia. Será con sangre, aunque en favor de la seguridad y la salud pública.

Por Laura Etcharren-https://soclauraetcharren.blogspot.com/