El meme viral de Antonela Roccuzzo luego de que Lionel Messi dijera “Fulbo”

El astro se burló de sí mismo en la fiesta de la Conmegol y los usuarios enloquecieron con una imagen de su esposa.

El homenaje que recibió Lionel Messi y toda la Selección Argentina en la fiesta de la Conmegol el pasado lunes estuvo cargado de emociones, pero también de momentos hilarantes que lograron viralizarse.

Uno de ellos fue luego de que el capitán decidiera hablar y agradecer todos los tributos y ocurrió al mencionar la palabra “Fulbo”, como suele referirse él al deporte que más ama.

“Yo estoy realizado. Es lo que me faltaba. Pude conseguir todo en el ‘fulbo’... Ahora me queda disfrutar de lo que me queda sea lo que sea”, comenzó Messi en su emotivo discurso.

Pero luego, el astro dijo unas palabras que hicieron referencia a un meme viral que tiene a Antonela Roccuzzo como protagonista: “Amo el ‘fulbo’. Algunos se ríen por el tema del fulbol”, dijo el futbolista, causando la risa de Lionel Scaloni y el resto de compañeros.

El capitán argentino recibió una réplica del trofeo de la Copa del Mundo, así como de la Copa América y la Finalissima, los tres títulos conseguidos por Argentina en los últimos dos años. Sus compañeros y Scaloni también recibieron réplicas en miniatura de los trofeos.

La Sole le cantó a Lionel Messi su clásico “Brindis”

La Sole le cantó al capitán de la Selección y el momento se viralizó, y más aún cuando la artista tomó el micrófono para decir unas palabras y hablar de cómo se sintió al tener esta oportunidad.

“Estoy emocionadísima. Para cantar hay que controlar la emoción”, comenzó la artista, “Para mí es un honor, esto me lo voy a guardar para toda la vida. Esta es una canción que me regalaron hace 17 años, me la escribe en un momento personal difícil y no puedo creer como la música va llevando las cosas hacia este lugar”, agregó emocionada.