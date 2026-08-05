El médico musulmán Abdul El-Sayed, la apuesta en Michigan de la nueva izquierda demócrata de Estados Unidos

Los votantes demócratas de Michigan eligen este martes 4 de agosto a su candidato al Senado. Abdul El-Sayed podría convertirse en una de las figuras representativas de la nueva izquierda estadounidense. En este estado, que ganó Donald Trump en 2024, este médico musulmán de 41 años defiende una campaña centrada en las desigualdades sociales y una ruptura con la línea tradicional respecto a Israel. Se trata de unas primarias que sirven de prueba ante las elecciones de medio mandato.

Abdul El-Sayed no estaba destinado a convertirse en uno de los símbolos de la recomposición de la izquierda de Estados Unidos. Antes de entrar en política, este epidemiólogo de 41 años había dedicado su carrera a otra lucha: la reducción de las desigualdades en materia de salud.

Hijo de inmigrantes egipcios que se asentaron en los suburbios de Detroit, graduado de la Universidad de Michigan y posteriormente de Oxford en el Reino Unido, regresó a su estado natal con una idea sencilla: las condiciones en las que viven los estadounidenses determinan en gran medida su estado de salud.

Al frente del Departamento de Salud de Detroit, se hizo conocido por sus políticas concretas: la cancelación de deudas médicas, la ampliación del acceso al Narcan, el antídoto contra las sobredosis de opioides, y la lucha contra la exposición al plomo en las escuelas.

Time to vote, Michigan! For the many. For money out of politics. For money in your pocket. For Medicare for All. pic.twitter.com/e64Y9A4wuH — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) August 4, 2026

Estas luchas locales están dando forma a su mensaje de campaña actual. "La cuestión central es a quién sirve nuestro gobierno", repite hasta la saciedad. Según él, las dificultades relacionadas con el costo de la atención médica, la vivienda o el poder adquisitivo no son problemas aislados, sino consecuencias de decisiones políticas.

En 2018, a los 33 años, intentó conseguir la nominación demócrata para gobernador de Michigan. Perdió ante Gretchen Whitmer, quien desde entonces se ha convertido en una de las figuras más destacadas del Partido Demócrata, pero esta campaña le permitió ganar reconocimiento entre el ala izquierda del partido.

Siete años después, regresa con una ambición diferente: demostrar que una nueva generación de demócratas puede prevalecer en un estado industrial considerado durante mucho tiempo un barómetro de la política estadounidense.

El candidato demócrata al Senado estadounidense, Abdul El-Sayed, se dirige a sus simpatizantes y a los medios de comunicación durante un mitin de campaña en Detroit, Michigan, EE. UU., el 2 de agosto de 2026. © Reuters - Rebecca Cook

"Observamos un patrón que ya se ha visto en otras primarias demócratas: un candidato del aparato del partido que se enfrenta a una personalidad a menudo procedente de la sociedad civil y más de izquierdas", analiza Seth Masket, politólogo especializado en primarias estadounidenses de la Universidad de Denver.

Una mujer vota en un colegio electoral durante las elecciones primarias de Michigan , en Detroit, Michigan, EE. UU., el 4 de agosto de 2026. © Reuters - Rebecca Cook

Frente a Abdul El-Sayed, la representante Haley Stevens representa una postura más cercana al establishment demócrata. Se beneficia notablemente del apoyo de la gobernadora Gretchen Whitmer, del senador saliente Gary Peters y de varias organizaciones vinculadas a AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí) , el poderoso grupo de presión proisraelí.

Y es que si bien la campaña de Abdul El-Sayed se centró en cuestiones económicas y sociales, un tema fue cobrando protagonismo gradualmente: la relación entre Estados Unidos e Israel.

Israel, una nueva línea divisoria para los demócratas

Durante décadas, el apoyo estadounidense a Israel ha sido uno de los pocos temas de política exterior que ha gozado de consenso en Washington.

Pero, la guerra israelí en Gaza, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, alteró profundamente esta situación, especialmente dentro de la base demócrata. "La conmoción fue casi instantánea", afirma Seth Masket. "Hace tan solo unos años, esta alianza [con Israel] era prácticamente parte de la identidad política estadounidense. Eso ya no es así para una parte importante del electorado demócrata".

Archivo. La representante estadounidense Haley Stevens habla durante el debate del Senado de los Estados Unidos con el candidato al Senado Abdul El-Sayed (demócrata por Michigan), moderado por Roop Raj de Fox 2 en los estudios de Fox 2 en Southfield, Michigan, EE. UU., el 27 de julio de 2026. © via Reuters - Robin Buckson

Este cambio es particularmente notorio entre los votantes jóvenes. Durante la campaña presidencial de 2024, la candidata demócrata Kamala Harris, acorralada por este tema, incluso reconoció la creciente división al respecto dentro de su propio partido.

Para Abdul El-Sayed, sin embargo, este tema va más allá del conflicto israelí-palestino. Forma parte de una crítica más amplia al funcionamiento del Partido Demócrata. El candidato denuncia específicamente la influencia del dinero en la política y presenta la influencia de AIPAC como un símbolo de un sistema desequilibrado.

"Esta elección enfrenta a quienes tienen el poder del dinero contra quienes tienen el poder de los números", declaró, lo que inevitablemente provocó acusaciones de antisemitismo por parte de algunos demócratas y republicanos. "AIPAC e Israel no son sinónimos de judaísmo ni del pueblo judío", replicó.

La batalla financiera en torno a estas primarias ha alcanzado proporciones sin precedentes, con un total de 60 millones de dólares gastados en favor de los dos candidatos, ya sea por organizaciones afiliadas a AIPAC o por grupos de interés progresistas. Este récord ha reavivado el debate sobre la financiación de las campañas electorales en Estados Unidos.

La esposa del candidato demócrata al Senado estadounidense, Abdul El-Sayed, Sarah Jukaku, y sus seguidores lo escuchan mientras habla durante un mitin de campaña en Detroit, Michigan, EE. UU., el 2 de agosto de 2026. © Reuters - Rebecca Cook

Para Seth Masket, lo que antes representaba una ventaja electoral para los candidatos respaldados por AIPAC se ha convertido en un problema político en sí mismo. "Su apoyo a veces supone una desventaja porque la oposición lo utiliza como argumento", opina.

El ascenso de candidatos como Abdul El-Sayed también refleja una frustración más amplia dentro de la izquierda demócrata, que cree que el partido no está liderando una oposición suficientemente agresiva a Donald Trump, señala el investigador.

“Parte del entusiasmo surge de la convicción de que se debe luchar con más ahínco contra la Administración Trump”, explica. Para algunos activistas, la estrategia adoptada por los líderes demócratas en el Congreso, que buscan principalmente frenar las políticas del presidente republicano, no es suficiente. Exigen una oposición más visible y directa, explica Seth Masket.

La izquierda radical se enfrenta al bipartidismo.

La candidatura de Abdul El-Sayed forma parte de una transformación más amplia de la izquierda estadounidense, liderada en los últimos años por Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Una mujer abraza al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, mientras es recibido por los ciudadanos en la Noche Nacional contra el Crimen, en la jurisdicción del Distrito 23, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 4 de agosto de 2026. © Reuters - David Dee Delgado

"Lo que candidatos como Mamdani están diciendo es que necesitamos retomar algunos de los instintos históricos del Partido Demócrata: defender a los trabajadores, luchar contra la desigualdad y abordar los problemas cotidianos", resume Maurice Isserman. Investigador del Hamilton College y especialista en la izquierda estadounidense, es también uno de los miembros fundadores de los Socialistas Democráticos de América (DSA), creados en 1982 y que han pasado de 6.000 a 120.000 miembros en la última década.

Para Maurice Isserman, los recientes éxitos de esta izquierda no se basan únicamente en la cuestión palestina. "Zohran Mamdani no ganó simplemente porque hablara de Palestina", explica. "Tuvo éxito porque se centró en el coste de la vida, la vivienda y las dificultades económicas que afrontan los jóvenes y la clase trabajadora".

Estas son medidas que podrían considerarse socialistas viniendo de un candidato que, sin embargo, rechaza esta etiqueta, percibida negativamente por muchos estadounidenses, y prefiere la de "progresista". Abdul El-Sayed, por su parte, promete un sistema de salud universal financiado con mayores impuestos a los multimillonarios.

Simpatizantes del candidato demócrata al Senado estadounidense, Abdul El-Sayed, marchan con una pancarta durante un mitin de campaña en Detroit, Michigan , EE. UU., el 2 de agosto de 2026. © Reuters - Rebecca Cook

Hasta ahora, las principales victorias de esta nueva izquierda se han registrado en bastiones demócratas como Nueva York. Michigan presenta un desafío diferente: un estado postindustrial y rural, históricamente demócrata pero ganado por Donald Trump en 2016 y 2024, donde los demócratas tendrán que convencer a un electorado más amplio en las elecciones de mitad de mandato.

Estas primarias de Michigan revelarán principalmente si la nueva izquierda estadounidense es capaz de trascender sus bastiones urbanos para convertirse en una fuerza electoral nacional.

Por Mehdi Bouzouina-France24