“El Mayo” Zambada confirmó que fue secuestrado; hijo de “El Chapo” lo engañó con reunirse con Rubén Rocha

A través de un comunicado de prensa el cofundador del Cártel de Sinaloa confirmó que sí fue emboscado para ser aprehendido

El abogado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, difundió un comunicado de prensa en el cual se lee la primera declaración del cofundador del Cártel de Sinaloa en el cual confirma que sí fue emboscado para ser detenido por Estados Unidos tras la entrega voluntaria de Joaquín Guzmán López, alias ‘El Güero Moreno’ y quien es hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. El capo adelanta, que era de su conocimiento que se reuniría con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y con otros integrantes de gobierno cuando fue llevado a suelo estadounidense, lo que califica como un secuestro.

La misiva que consta de dos cuartillas, incluye una cronología de cómo sucedieron los hechos, todo Contado a través de ‘El Mayo’ Zambada y quien remarca que, desde que fue llevado al país gobernado por Joe Biden el pasado jueves 25 de julio, ha habido “informes inexactos”, por lo cual él se ve orillado a declarar lo que verdaderamente sucedió en el marco de su detención.

“En esta declaración proporcionaré los hechos verdaderos de lo que ocurrió ese día. Quiero decir desde el principio que no me entregué ni vine voluntariamente a los Estados Unidos, ni tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y llevado a los EEUU a la fuerza y contra mi voluntad”.

Primeras fotografías de ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López tras ser detenidos | (Gobierno de México)

Zambada de 76 años de edad, remarca que fue convocado por el hijo de ‘El Chapo’ Guzmán para con ello, poder acudir a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y donde además estaría presente Héctor Melesio Cuén Ojeda, exdiputado federal, exalcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) quien fue asesinado la misma noche de la detención del cofundador del Cartel del Pacífico.

El objetivo de la reunión asegura, era para conocer quién se quedaría a cargo de dicha institución y por lo que se le había mencionado que Iván Guzmán Salazar, alias ‘El Chapito’ también estaría presente.

Así es la cronología de ‘El Mayo’ Zambada

La primera declaración de ‘El Mayo’ Zambada, la cual fue dada a conocer en inglés, cuenta que la mañana del jueves 25 de julio acudió a un rancho denominado Huertos del Pedregal, ubicado en el estado de Sinaloa donde sería conducido a la reunión, misma que dijo, había sido programada a las 11:00 horas.

“Llegué un poco temprano. Vi un gran número de hombres armados con uniformes verdes que supuse eran sicarios de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Estaba acompañado por cuatro elementos de seguridad, dos de los cuales se quedaron fuera del perímetro. Los dos que ingresaron conmigo fueron José Rosario Heras López, comandante de la policía judicial del estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, un miembro antiguo de mi equipo de seguridad”.

Este es el lugar donde sucedió la detención de ‘El Mayo’ Zambada | (Google Maps)

El relato del capo mexicano continúa con que, mientras avanzaba hasta un punto donde se llevaría a cabo la reunión, ubicó a Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien estaba acompañado de uno de sus asistentes, acto seguido, ingreso a una habitación donde se encontraba ‘El Güero Moreno’ -”a quien conozco desde que era un niño”, remarca- y quien, al ver que ‘El Mayo’ había llegado, le indicó con la mano que podía ingresar.

“Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas involucradas, lo seguí sin dudarlo. Me llevó a otra habitación que estaba a oscuras”.

Detención fue inmediata

El relato continúa con que una vez que ingresó a la habitación antes citada, fue emboscado por un grupo de hombres que le colocaron un pasamontañas en la cara para después maniatarlo.

“Luego me forzaron a subir a la parte trasera de una camioneta. Durante todo este calvario, fui sometido a abusos físicos que resultaron en lesiones significativas en mi espalda, rodilla y muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado”.

Comunicado de prensa de Ismael ‘El Mayo’ Zambada sobre su detención | Foto: X @keegan_hamilton

Mientras ‘El Mayo’ Zambada continúa su relato respecto a cómo sucedieron los hechos, aclara que en el avión que lo llevó a Texas y donde se tomaron las fotografías difundidas por el Gobierno de México, no viajaba nadie más. Más adelante, remarca que al momento, es de su conocimiento todo lo que se ha dicho al respecto, incluyendo el asesinato de Héctor Cuén quien remarca, fue ultimado en el mismo sitio donde sucedió la detención y no fue con el fin de robarle su camioneta, como previamente se mencionó.

“Creo que es importante que la verdad salga a la luz”, concluye la misiva.

Al momento, ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de México, es decir, federal o estatal refiriéndonos a Rubén Rocha, se han pronunciado al respecto.

Comunicado de prensa de Ismael ‘El Mayo’ Zambada sobre su detención | Foto: X @keegan_hamilton

PorMayte Baena- Infobae