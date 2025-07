El llanto de Romina Uhrig tras la filtración de un video en el que comparte una bañera con el ex de Juli Poggio

La exparticipante de Gran Hermano se sintió herida por los dichos de su amiga en un streamig. Su descargo.

Romina Uhrig no pudo evitar angustiarse al dar detalles de su distanciamiento con Julieta Poggio (quienes se conocieron cuando participaron en Gran Hermano) después de filtrarse en las redes un polémico video en el que se la ve mtida en una bañera junto a Lucca Bardelli, su exnovio.

“Me sorprendió un montón. Me puse muy mal, estoy muy mal. Lo hablé con ella, no es que me junto con su ex. Él sale con alguien de mi grupo. No estábamos abrazados. No puedo no juntarme con mi amiga porque sale con él. Es tema de ellos. No soy su amiga, no lo sigo, no tengo su teléfono”, explicó Romina en el ciclo Se picó (República Z).

“Era en la terraza, había pileta, hidro. Nos metimos todos. Él hizo un video que yo ni idea, estábamos todos pasándola bien. Estás desconfiando de mí y si lo hacés, ya está. Tengo una lealtad muy grande por la gente que amo. No soy así. Obviamente que de alguien que querés, te duele”, agregó, con lágrimas en los ojos, después de escuchar la molesta de Poggio en el streaming de Martín Cirio.

Foto: Instagram (@romina_uhrig)

“Julieta ya sabe que Lucca viene y se junta porque está con alguien de mi grupo. Juli con nuestra amistad es muy reservada, me dolió un montón. Yo jamás desconfiaría de una amiga. Mirá si voy a estar con el ex de una amiga. Una locura”, cerró Uhrig, a flor de piel.

Foto: Instagram (@poggiojulieta)

Coti Romero Sin filtro contra Romina Uhrig en vivo:“NO QUIERO DARLE UNA OPORTUNIDAD”

Una vez más, Coti Romero dejó en claro que su relación con Romina Uhrig, a quien había conocido en su paso por el reality Gran Hermano, es irreconciliable.

Así lo expresó la propia joven (en febrero de 2025) en su visita a A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe. Todo comenzó cuando Coti se refirió a la reciente separación de Romina y Damián Ávila: “Romina no lo dejaba a él juntarse con Mica Viciconte, que eran amigos de toda la vida, porque era muy tóxica”.

“Yo a Nacho, obvio que lo dejo cruzarse con Romina, pero que no refleje en el otro lo que es ella”, agregó. Y recordó cuando su excompañera reveló que le gustaba quien fue su ex, Alexis “Conejo” Quiroga: “A mí, hoy realmente me chupa un huevo porque estoy feliz con Nacho”, lanzó. Y cerró, contundente, dirigiéndose a Nancy Pazos: “¿Te parece que yo tengo que darle una oportunidad a ella? No quiero”.

El look que eligió Coti Romero para la final de Gran Hermano (Foto: Instagram @cotyrommero)

