El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, asegura que “el enemigo ha sido derrotado”

En un mensaje escrito con motivo del Año Nuevo Persa, el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, aseguró este viernes que Irán ha asestado “un golpe vertiginoso” a sus enemigos. El hijo de Alí Jamenei no ha aparecido en público desde su nombramiento.

“El enemigo ha sido derrotado”, aseguró este viernes 20 de marzo Mojtaba Jamenei. Irán ha asestado “un golpe vertiginoso” a sus enemigos, declaró el nuevo líder supremo en un mensaje escrito con motivo del Año Nuevo Persa, marcado por explosiones en Teherán y la continuación de operaciones israelíes contra figuras del poder.

Los iraníes le han “propinado un golpe vertiginoso, hasta el punto de que ahora pronuncia palabras contradictorias y absurdas”, escribió el ayatolá.

El sucesor de Alí Jamenei, cuyo asesinato por fuerzas israelíes el 28 de febrero marcó el inicio de las hostilidades junto a fuerzas estadounidenses contra Irán, está en la mira de Israel.

Probablemente herido al inicio de la guerra, no ha aparecido en público desde su nombramiento.

El Ejército israelí afirmó este viernes haber matado en un ataque en Teherán al jefe de inteligencia de la fuerza paramilitar Basij. Esto ocurrió apenas horas después del anuncio, confirmado por la Guardia Revolucionaria, de la muerte de su portavoz, “caído como mártir”.

También se escucharon detonaciones en la capital iraní al final del día, provenientes del este y del norte de la ciudad, según un periodista de AFP.

En Jerusalén, un proyectil cayó dentro del barrio judío de la Ciudad Vieja, cerca de sus murallas y de los lugares sagrados. El sitio fue rápidamente acordonado por fuerzas de seguridad. Imágenes de AFP mostraron una carretera destrozada y cubierta de escombros, así como una brecha en un muro.

Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, es nombrado líder supremo de Irán

Temor a una gran crisis económica

El conflicto, que ya lleva tres semanas, no muestra señales de disminución y pesa sobre la actividad mundial, generando temores de una gran crisis económica.

Especialmente por el bloqueo de facto por parte de Irán de la navegación en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico para el petróleo y el gas a nivel global.

Esta situación llevó a Donald Trump a arremeter el viernes contra los países de la OTAN, a los que calificó de “cobardes” porque, según él, “no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz”.

El Ejército estadounidense puede “neutralizar” la isla de Kharg, un sitio petrolero clave para Irán, “en cualquier momento si el presidente Trump da la orden”, aseguró Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, en una declaración enviada a AFP.

Esta afirmación coincide con reportes de varios medios estadounidenses sobre un próximo despliegue de fuerzas militares adicionales en la región.

El ataque contra la refinería kuwaití Mina Al-Ahmadi provocó el cierre de varias unidades del complejo, según la agencia oficial de Kuwait.

Los Emiratos Árabes Unidos informaron de ataques con misiles y drones, mientras Bahréin logró controlar el incendio de un almacén y Arabia Saudita anunció haber “interceptado y destruido” más de una docena de drones en apenas dos horas.

El líder supremo iraní aseguró, por su parte, que su país no es responsable de recientes ataques contra Omán y Turquía.

Estas acciones “no han sido llevadas a cabo en ningún caso por las fuerzas armadas de la República Islámica ni por otras fuerzas del Eje de la Resistencia”, declaró, insistiendo en las “buenas relaciones” con esos países y señalando a Israel.

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“La vida continúa”

La guerra ensombrece el ambiente festivo en el que debería encontrarse la región: el Año Nuevo Persa, Nowruz, así como el fin del ayuno musulmán, el Eid al-Fitr, que se celebra el viernes en Arabia Saudita y la mayoría de países musulmanes, y el sábado en Irán.

Al amanecer, en algunas calles de Teherán, las pancartas celebrando Nowruz, que comenzó por la noche, reemplazaron los retratos del fallecido guía supremo Ali Jamenei.

Un cartel muestra a una familia reunida alrededor de una mesa abundante, intercambiando deseos de Año Nuevo. “La victoria de Nowruz”, proclaman las pancartas.

Hoda, una habitante de Saveh (oeste), decía el jueves que quería viajar a Teherán para reunirse con su familia. “No sabemos qué va a pasar, pero la vida continúa”, añadió con resignación esta mujer de 44 años entrevistada por AFP.

En Jerusalén Este, los accesos a la mezquita Al-Aqsa permanecieron cerrados. El tercer lugar santo del islam, en la Explanada de las Mezquitas, “nos ha sido confiscado. Es un ramadán triste y doloroso”, lamenta Wajdi Mohammed Choueiki, un hombre de unos sesenta años.

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“Irán está siendo diezmado”

¿Cuánto tiempo durará la guerra? “Va a terminar mucho más rápido de lo que la gente imagina”, aseguró el jueves Benjamin Netanyahu, sugiriendo además la posibilidad de un “componente terrestre” en la operación militar.

“Irán está siendo diezmado”, proclamó el jefe del gobierno israelí. Según él, Teherán ya no tiene “capacidad para enriquecer uranio” ni “para producir misiles balísticos”, dos de los objetivos fijados antes del inicio de los ataques israelíes y estadounidenses a finales de febrero.

“Nuestra industria balística merece una calificación perfecta. (…) Incluso en tiempos de guerra, seguimos fabricando misiles”, respondió el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali-Mohammad Naïni, citado el viernes por la agencia Fars, poco antes de anunciarse su muerte en un “cobarde ataque terrorista criminal perpetrado por el campo estadounidense-sionista”, según la Guardia.

Las fuerzas armadas iraníes, por su parte, amenazaron con perseguir a responsables y militares estadounidenses e israelíes incluso en sus lugares de vacaciones.

Personas caminan junto a una pancarta con la imagen del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en el bazar Tajrish, antes de Nowruz, el Año Nuevo iraní, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, el 19 de marzo de 2026. © via REUTERS – Majid-Asgaripour

“Choque económico profundo”

Tantos ataques y declaraciones incendiarias ignoran los llamados de los europeos, reunidos el jueves en una cumbre, a un “moratorio” sobre la destrucción de refinerías y sitios de producción de hidrocarburos en Oriente Medio.

“Los daños duraderos provocan un choque económico profundo”, señala Robert Pape, experto militar de la Universidad de Chicago. “Así es como una guerra regional puede convertirse en una crisis económica mundial histórica”.

Los precios del petróleo registraron una ligera alza el viernes. Y el director general de la IATA, la principal asociación mundial de aerolíneas, consideró “inevitable” un aumento en los precios de los pasajes aéreos en todo el mundo.

Fuente: France24