El libro de las curanderas: es fotógrafa y viajó en moto por el litoral argentino buscando a “las que vencen”

Jose Nicolini recorrió durante casi dos meses de 2018 el país indagando sobre historias conmovedoras. Fotografías y una bitácora que revelan las entrañas de una Argentina poca conocida.

Jose lo planeó durante varios meses, hasta que tuvo el impulso, prendió la moto y comenzó el viaje. Era octubre de 2018, una temporada en la que todavía el calor litoraleño daba tregua, pero no así las lluvias. La joven fotógrafa y antropóloga decidió arrancar igual. Salió desde Buenos Aires y se metió de lleno en el paisaje entrerriano en busca de “las que vencen” o también conocidas como las curanderas.

Durante casi dos meses, miles de kilómetros y tres provincias argentinas, Jose Nicolini juntó historias de mujeres que vencen o que curan a través de la palabra, la oración y métodos no convencionales, distintos a la medicina tradicional. Conoció y recolectó las vidas y técnicas de varias mujeres que habitan el litoral argentino en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Lo hizo sola y lo hizo en moto. Después, a toda su aventura, la convirtió en un libro con fotografía, texto narrativo y hasta poesía.

Sola y en moto

Varias cuestiones relacionadas a su vida interfirieron en la elección de la zona del viaje. En primer lugar, Jose tiene 35 años y a lo largo de varios años investigó los levantamientos mapuches del siglo XVI. “Siempre hice un laburo más de archivo”, explicó a TN. “Pero ahora quería salir y experimentar el trabajo de campo”, agregó.

Jose Nicolini decidió viajar sola y motocicleta por el Litoral argentino. (Foto: Jose Nicolini)

El segundo factor que influyó en su viaje fueron las ganas de hacerlo en motocicleta. “Tenía la moto y durante un año hice un taller de mecánica, para estar segura y saber cómo solucionar los problemas”, indicó. “Tenía muchas ganas de hacer un viaje, quería hacerlo sola y saber que podía”, confesó.

Además de antropóloga, Jose es fotógrafa y trabajadora de prensa. “Estoy, junto a otras colegas, encargada de un taller de fotografía que fue la base y el germen de este viaje y sobre todo del libro”, detalló la joven que lleva mucho tiempo registrando a través de la lente de su cámara. Esta no podía ser la excepción.

“Había otra cosa que también me llamaba mucho la atención del litoral argentino y es que no lo conocía más que a través de las fotos y de la literatura de esa zona, que es muy rica”, señaló. Así fue como tomó la decisión guiada por la curiosidad ante lo extraño, por las ganas de sorprenderse y conocer lo desconocido.

Jose Nicolini recorrió Entre Ríos, Corrientes y Misiones. (Foto: Jose Nicolini)

El surgimiento del libro

Cuando inició el recorrido en Buenos Aires, no tenía claro qué iba a registrar ni cómo. No sabía que iba a enfocarse en las curanderas ni que eso iba a convertirse en un libro, mucho menos que ese documento también iba a tener historias escritas.

La decisión de que fuera un libro la tomó cerca del final del viaje, ya en Misiones. Estaba en Wanda, daban varios días de lluvia y Emelia la invitó a quedarse en su casa. “Es una de las mujeres que vencen, me quedé con ella tres o cuatro días y estando ahí me di cuenta de la importancia de cuidar eso que saben”, contó. Ese propósito de dejar registro de la tradición que habitualmente es oral, la llevó a pensar en un libro.

Jose Nicolini decidió plasmar en un libro todas las historias de las curanderas que se encontró en su viaje por el litoral argentino. (Foto: Jose Nicolini)

Ese proyecto más concreto que nació en Misiones, con un basto recorrido, se publicó en Buenos Aires en 2022. Emelia viajó a la presentación y luego se encargó de distribuir el libro en su zona y hacérselo llegar a las otras mujeres que vencen. “Esa triangulación con ella fue muy linda y fue una forma de devolverles todo lo que me habían dado”, valoró Jose.

La primera edición del libro ya se agotó y preparan una segunda. Además, la idea es poder distribuirlo de manera libre en formato digital para que el trabajo de Jose, pero también de las curanderas, sea reconocido y difundido.

No hay una forma de "vencer" o de curar, sino muchas. (Foto: Jose Nicolini)

Las que vencen

La psoriasis es una enfermedad de la piel que causa un sarpullido con manchas que pican. Jose lo heredó de su familia. Esa enfermedad la llevó a visitar de chica a curanderas junto a sus familiares. “Todo el mundo conoce a una curandera o escuchó hablar sobre ellas, pero a la vez es algo que no parece habitual o normal”, explicó. Ese conocimiento previo de las mujeres que vencen y encontrarlas nuevamente en su viaje, la convencieron de que en su camino podía registrar esas historias.

Si bien al principio no estaba segura de la cantidad de curanderas que podría encontrar, halló a muchísimas. No todas están en el libro porque así lo pidieron. “Hay varias, por lo menos una en cada pueblo o en cada zona habitada”, contó. “Es una tradición que se pasa entre las familias, de una mujer a su hija, a su sobrina, a su nieta”, explicó y sostuvo que a pesar de que las tecnologías y la ciencia avancen, estas tradiciones son algo que nunca se va a perder.

Doña Quela vence algunas enfermedades, entre ellas la culebrilla. (Foto: Jose Nicolini).

“Antes de salir del pueblo, el carnicero que me alquila el hospedaje me cuenta de una señora que hace curaciones y vive a dos cuadras. ‘Ella sabe vencer’, me dice”. Eso narra Jose en su libro.

El primer encuentro con una curandera en el viaje fue en Ubajay, Entre Ríos. A partir de allí, preguntó a quienes pudo por “alguna persona que venza” y así fue encontrando las historias que plasmó en su obra.

Jose hizo un libro con imágenes y texto de su recorrido por el litoral argentino. (Foto: Instagram Jose Nicolini)

Creer

La forma de ser de la gente del litoral la sorprendió y le atrajo. “Son muy amables”, dijo. Durante todo su viaje cargó con los elementos para acampar, pero también paró en algunos alojamientos o en las casas de las personas que la invitaban a quedarse, muchas de ellas fueron las curanderas.

Jose Nicolini encontró más curanderas de las que se esperaba, incluso aclaró que hay si o si una por pueblo o por zona. (Foto: Jose Nicolini)

“Yo no iba con la idea de hacer entrevistas, con preguntas armadas y determinada información que quería recolectar”, precisó Jose. “Yo quería ir a charlar, escuchar, que me contaran y me mostraran, pero también contar sobre mí porque ellas querían saber por qué estaba ahí y qué hacía”, relató.

La fotógrafa no solo se encontró con técnicas para vencer y oraciones, sino que encontró una nueva forma de ver a la fe. “Vencer tiene mucho que ver con creer, porque uno va de estas mujeres porque cree que lo pueden ayudar”, narró la joven. “De hecho, muchas personas van a hablar, a ser escuchadas”, indicó.

“Ellas viven la fe de una forma distinta a como la vivía yo en el medio de la ciudad, desde otro lado que hasta parece más cercano y real”, señaló. También destacó el arte en las oraciones. “Hay mucho de la repetición que se parece a la literatura y la poesía”, destacó.

Jose Nicolini retrató a curanderas del litoral argentino y contó sus historias en su libro "Las que vencen". (Foto: Jose Nicolini)

Por último, Jose destacó la riqueza cultural inserta en esas tradiciones. “Sobre todo en la zona de Misiones, noté que la frontera es más bien política, porque ellos están muy cerca de Paraguay y Brasil, hay mucho intercambio cultural e incluso hablan portugués”, explicó y narró la historia de una de las curanderas que más le recomendaron visitar en la zona. “Es una mujer a la que le decían ‘la brasilera’, que le atribuían un gran poder porque ayudó a muchas personas”, precisó. Cuando Jose la fue a ver, le contó que estaba cansada de vencer. “Me dijo que se quería jubilar, estar tranquila porque la gente la seguía y buscaba hasta en la iglesia”, contó y agregó que vencer es un don que lleva mucho tiempo aprender, pero que no se cobra: “Ellas no aceptan un pago porque es algo que se hace de corazón”.

Salirse de las autopistas

“Se pueden subir fotos a internet, pero lo que ven los ojos es lo mejor”, le dijo un camionero a Jose, luego de recomendarle seguir la Ruta 2. Ella fue eligiendo su camino a medida que iba avanzando. Al comenzar solo tenía una idea clara: salirse de las autopistas. Lo que más temor le causaba en el viaje que emprendía era la autopista, es decir, la cantidad de autos a gran velocidad.

Jose Nicolini viajó sola en su moto y tuvo algunos inconvenientes por las lluvias y el barro que pudo superar. (Foto: Jose Nicolini).

Al principio pasó por varias localidades atravesadas por el río Uruguay. “Me pareció un camino muy lindo”, explicó. Siempre decidió tomar las rutas menos turísticas, las menos transitadas. “Ahí es donde pasa todo”, aseguró.

Ahora planea otro viaje. Quiere recorrer Formosa y Chaco. “Es una zona parecida, yo creo que en el litoral chaqueño puedo encontrarme con paisajes y cosas similares a las provincias que ya recorrí”, adelantó. Sin embargo, todavía no está segura de qué va a buscar ni qué puede encontrar, pero la idea es seguir saliéndose de los caminos habituales.



Por Thamina Habichayn-TN