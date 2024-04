El libre mercado llegó a la Selección: Telefe reemplaza a la TV Pública

El canal acordó con Torneos, que tenía los derechos, y transmitirá todos los partidos de la Scaloneta en este 2024: la Copa América, las Eliminatorias del Mundial 2026 y hasta los amistosos. El anuncio llega cuando aumentan los rumores de que Paramount busca comprador, y en medio del vaciamiento del canal estatal, que aseguraba que el equipo nacional se viera en todos los rincones del país.

Otra vez, el fútbol refleja el clima de época. Y si este momento histórico es el de un presidente que anuncia “el fin del Estado presente”, la selección argentina lo homologa: quedó evidenciado esta semana con el anuncio de Telefe, que pasará a transmitir todos los partidos de la Scaloneta durante 2024. Todos: la Copa América de Estados Unidos, las Eliminatorias del Mundial 2026 e incluso los amistosos de fecha FIFA. La Televisión Pública, vaciada de contenido en los últimos meses, dejará de ser la pantalla del equipo nacional, como solía ser costumbre en las últimas décadas.

El nuevo acuerdo se firmó entre el canal líder en audiencia de la Argentina y Torneos, la empresa que tenía el paquete de los derechos televisivos y que ahora quedará asociada para realizar la producción de las transmisiones, con las voces protagónicas del relator Pablo Giralt y el comentarista Juan Pablo Varsky.

El gran negocio que implica este traspaso tiene como vértices diferentes empresas, todas relacionadas entre sí de una u otra manera. Además de Telefe, por cable, los partidos de la Selección se podrán ver en TyC Sports, cuya propiedad es 50% de Torneos y 50% del Grupo Clarín. Sin embargo, quienes quieran ver la totalidad de los partidos de la Copa América tendrán que tener DirecTV, comprado en 2021 por el Grupo Werthein, que en esa operación también se quedó con la mayoría accionaria de Torneos.

Explicar esta madeja de compañías puede tener más de un sentido: se sabe que, desde hace meses, Paramount quiere vender Telefe como parte de una desinversión a escala global. Las versiones sobre los supuestos interesados varían. En el plano local, Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, fue uno de los mencionados, aunque desde sus oficinas uruguayas siempre desestimaron esa información. ¿El Grupo Werthein podría entrar en esa lista? Nadie tiene demasiadas certezas, porque todo se charla y negocia en planos internacionales.

Lo que sí está claro es que, en los últimos años, como parte de su estrategia regional, Telefe viene acercándose al deporte en general, y al fútbol en particular. Las transmisiones de la Copa Libertadores, y ahora este anuncio de que volverá a televisar a la Selección, transcurren en esa línea. “Cuando vos comprás un derecho, tenés un activo. Y en una futura venta, un activo es importante”, le dice a PERFIL un directivo televisivo. Y tener la exclusividad de la Selección campeona del mundo cotiza.

El anuncio, con la dupla Giralt-Varsky, la encargada de darle voz a los partidos de la Selección

¿Por qué hay dudas sobre el alcance de Telefe a cada rincón del país?

Contrario a lo que se intenta instalar a toda hora desde estudios televisivos y políticos, cuya única intención es desguazar a los medios estatales, en la Copa América 2021, que Argentina ganó en Brasil, la Televisión Pública ganó plata: compró el paquete de derechos por 200 millones de pesos, le ingresaron 300 millones en concepto de publicidad y repartió esa ganancia con Torneos (50 millones para cada uno). Las estimaciones ahora son incluso superiores: la Selección, como campeona del mundo, multiplicó su audiencia y el interés que genera.

“Tener nuevamente a la selección nacional argentina dentro de la familia de contenidos de Telefe nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con nuestras audiencias”, declaró en un comunicado Darío Turovelzky, vicepresidente de Paramount Latinoamérica.

¿Telefe asegura que la Selección llegue a todo el país? La respuesta, de acuerdo a quienes conocen al detalle este tipo de transmisiones, no deja dudas: no. El canal tiene una red de canales locales que reproducen su programación, pero esto se da solo en las principales ciudades del país, no en todos lados.

En cambio, la Televisión Pública contaba con 240 repetidoras, se transmitía en TDA a todo el país y cedía su señal, de manera gratuita, a los treinta canales provinciales o de universidades que integran el Consejo Federal de la TV Pública. ¿Para qué? Para que incluso en los parajes y pueblos más recónditos se pudiera ver a la Selección. Algo que, en principio, Telefe no podría garantizar.

Por Agustín Colombo-Perfil