El Laboratorio Provincial de Microbiología y Epidemiología incorporó moderno equipo de biología molecular

La cartera sanitaria chubutense resaltó que el equipo de última generación permite realizar el control de la carga viral en infecciones de VIH, Hepatitis B y C, y la detección de la tuberculosis y el Virus del Papiloma Humano, entre otras determinaciones.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, destacó que el Laboratorio Provincial de Microbiología y Epidemiología, que funciona en el Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara” de Trelew, incorporó un moderno equipo de biología molecular automatizado, perteneciente a la empresa Abbott.

El equipo Abbott m2000 fue incorporado a través de un comodato y permite realizar distintas determinaciones, como el control de la carga viral en infecciones de VIH, Hepatitis B y C, y la detección de tuberculosis, con sus resistencias, y del Virus del Papiloma Humano (VPH), con sus variantes.

“Diagnósticos más precisos y con mayor rapidez”

Al respecto, el jefe de dicho Laboratorio, Sebastián Podestá, señaló que “la incorporación de este equipo de última generación nos permitirá hacer diagnósticos más precisos y con mayor rapidez, evitando la demora que se produce cuando tenemos que derivar algunos análisis a institutos con mayor complejidad”.

Asimismo, el referente sanitario comentó que, tras la instalación del equipo, el personal del Laboratorio realizó una capacitación específica para su adecuada utilización.