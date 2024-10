El jugado look de Brenda Di Aloy

La hija de Yuyito González, a quien el presidente Javier Milei llama “hija“, causó impacto con su apuesta de moda en un certamen de canto.

Además de su trayectoria como conductora y su comunidad en redes sociales donde comparte sus trabajos como influencer y modelo, Brenda Di Aloy capta más que nunca la atención del público por su nuevo vínculo con Javier Milei. La hija de Amalia “Yuyito” González y ahora hijastra del presidente forma parte de la nueva edición de Cantando y su paso por la pista siempre da de qué hablar.

En el último programa, la it girl (que en una reciente transmisión de streaming reveló que Milei la llama “hija”), usó un look de alto impacto que no dudó en compartir con sus más de 600 mil seguidores de Instagram. Se trata de un body negro engomado adornado con paillettes al tono y strass plateado, la apuesta perfecta para cantar Man! I Feel Like A Woman!.

Brenda Di Aloy en body engomado con brillos. (Foto: Instagram/@brendadialoy)

El modelo se destaca por una abertura en la zona del escote cubierta de tela translúcida y se completa con una cola negra cosida a la parte trasera. Al mejor estilo femme fatale, combinó el audaz diseño con medias de red negras y botas de cuero al tono con caña alta y plataformas XXL.

Brenda Di Aloy en body, medias de red y botas de caña alta. (Foto: Instagram/@brendadialoy)

El beauty look tampoco pasó desapercibido y elevó la apuesta. En cuanto al make up, llevó sombras celestes en la mirada acompañadas por delineado, rubor en las mejillas y gloss en los labios pintados de color nude. El pelo recogido en una cola con ondas y raya al costado con un mechón bien pegado a la cabeza fue el broche de oro.

Brenda Di Aloy complementó su look con make up celeste y un peinado recogido. (Foto: Instagram/@brendadialoy)

En el pie de la publicación, Di Aloy les contó a sus seguidores: “Yo sigo jugando a ser cantante como cuando era chiquita en el living de mi casa”. Una vez más, sus fanáticos le demostraron su apoyo y, además de dejarle miles de “me gusta”, la elogiaron con mensajes como “La rompiste”, “Qué mujer más hermosa” y “Tan bella”.