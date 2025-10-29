El jardín Ballenita Azul celebró 31 años educando y acompañando a la primera infancia

El espacio municipal reafirmó su compromiso con la educación temprana, en una jornada de encuentro entre familias, docentes y autoridades.

Este martes se celebró el 31° aniversario del anexo Ballenita Azul del Jardín Maternal Municipal N° 2415, en un alegre encuentro que reunió a estudiantes, familias, docentes y autoridades municipales.

El establecimiento comenzó a funcionar el 28 de octubre de 1994 y hoy continúa brindando atención educativa y contención a 24 niños y niñas de entre 45 días a 2 años, en el turno mañana.

Su coordinadora es la profesora Claudia Alejandra Jones. Desde el anexo, destacaron el compromiso del equipo y el acompañamiento de las familias, que hacen posible el crecimiento cotidiano del jardín.

Durante el festejo hubo juegos, sorpresas y la tradicional torta de cumpleaños, en un ambiente de comunidad y gratitud. Participaron la coordinadora de Educación Municipal, María Emilia Damadio, integrantes del equipo docente y auxiliar, y representantes de otras áreas.

“Celebrar estos 31 años es reconocer el esfuerzo de quienes sostienen un espacio que educa, cuida y acompaña desde los primeros pasos”, señaló Damadio.

El Municipio de Trelew continúa fortaleciendo sus jardines maternales, con propuestas educativas de calidad para la primera infancia.