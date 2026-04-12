El Inter de Miami de Messi empató 2-2 con New York Red Bulls por la MLS y sigue sin poder ganar en su nuevo estadio

Las Garzas no pudieron con los Toros Rojos y sumaron la segunda igualdad en su casa

El Inter Miami de Lionel Messi volvió al ruedo ante New York Red Bulls en el Nu Stadium, la nueva casa de la franquicia de Florida que se estrenó la semana pasada con un empate 2-2 ante Austin FC. Las Garzas no pudieron ganar, ya que empataron 2-2 con los Toros Rojos y quedaron terceros en la conferencia este de la MLS con 12 puntos.

El elenco de Florida mostró sus armas desde el inicio. Lionel Messi, a pura habilidad, desbordó por la banda derecha y sacó un centro atrás en dirección de Germán Berterame. Sin embargo, el delantero no pudo conectar y se perdió la apertura del marcador.

De todos modos, fue el conjunto visitante el que se adelantó en el tanteador. Los Toros Rojos ejecutaron un contraataque perfecto: el juvenil de 18 años Julian Hall corrió por la banda derecha, aguantó la marca de los defensores y le sirvió el balón a Jorge Ruvalcaba, el mexicano no dudó y puso el 1-0 a los 15 minutos.

A los 22 minutos, Rodrigo De Paul estuvo cerca de igualar el encuentro. Tras un gran pase de Ian Fray, el volante argentino se metió en el área y remató, pero lo hizo encima de la humanidad del arquero Ethan Horvath, que atoró con prisa para defender a su valla.

A cinco del final de la primera etapa, Messi volvió a intentar. El astro rosarino probó desde afuera del área con un remate rasante, pero el balón se desvió en un defensor visitante y la jugada desencadenó en un tiro de esquina para los de Miami.

El empate llegó gracias a una conexión argentina: De Paul sacó un centro pasado desde la derecha, toda la marca se fue con Messi y Mateo Silvetti apareció solo para empujar el balón y poner el 1-1 en tiempo de descuento.

En el inicio del complemento, Messi se perdió el segundo gol del Inter Miami de forma increíble: el ex jugador del Barcelona desparramó a un defensor dentro del área, se perfiló y sacó un remate ajustado, pero el balón se fue apenas desviado.

El 2-1 para el local tuvo lugar a los 54 minutos de juego. Messi estaba buscando un huevo para rematar, pero un defensor le tocó el balón desde atrás. Para mala fortuna del elenco visitante, el esférico cayó en poder de Germán Berterame, que disparó de primera y marcó su primer gol en el club.

New York Red Bulls encontraba el empate poco tiempo después. Robert Voloder empujaba el balón al fondo del arco, pero, tras una revisión, el VAR constató que Cade Cowell estaba en posición adelantada en el origen de la jugada y el tanto no sumó al marcador.

Las intenciones del conjunto visitante dieron sus frutos al minuto 77. Adri Mehmeti llegó abajo del arco tras un desborde de Hall y estableció el 2-2.

A poco del final, Messi tuvo un tiro libre en la puerta del área. Fiel a su estilo, buscó sorprender, pero Ethan Horvath estaba bien parado y mandó la pelota al córner con sus guantes.

El próximo partido para el Inter Miami será el sábado 18 de abril, a las 17:30 (hora de Argentina), cuando tenga que visitar al Colorado Rapids en el estadio Empower Field at Mile High.

Formaciones:

Estadio: Nu Stadium (Inter Miami).

Hora: 20:30

TV: Apple TV.

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Fuente: Infobae