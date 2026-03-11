El intendente Merino recibió a protagonistas de la gesta de Malvinas que participan de jornadas de divulgación histórica

El encuentro se realizó en el Salón Histórico de la Municipalidad de Trelew, en el marco de las Jornadas de Malvinización que incluyen actividades educativas, presentaciones de libros y charlas en instituciones de la región.

El intendente Gerardo Merino recibió en el Salón Histórico de la Municipalidad de Trelew a periodistas, veteranos de la Guerra de Malvinas y especialistas que participan de las Jornadas de Malvinización que se desarrollan en Rawson, Trelew y Puerto Madryn.

La delegación estuvo integrada por el periodista y escritor Nicolás Kasanzew, reconocido por haber sido el corresponsal argentino del ex ATC, que cubrió desde el frente la Guerra de Malvinas y envió crónicas diarias que fueron seguidas por millones de argentinos. Actualmente se desempeña en la Dirección de Gesta de Malvinas del Senado de la Nación.

También participaron el Capitán de Navío (R) y veterano de guerra José César Arca, piloto de la Aviación Naval que intervino en misiones de combate durante el conflicto de 1982, y el Capitán de Navío (R) Alberto Jorge Philippi, quien durante la guerra se desempeñaba como subjefe de la Base Aeronaval Río Grande y se ofreció voluntariamente para participar en operaciones aéreas, liderando la 3° Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque.

La actividad, impulsada desde la Legislatura del Chubut, contó además con la presencia del diputado provincial Fabián Gandón, presidente del Consejo Interdisciplinario de los Derechos Soberanos sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, y de docentes e investigadores vinculados a la temática, entre ellos Carlos Gigliotti, Carlos Mackevicius y Marcelo Bissatti.

Durante el encuentro, Kasanzew explicó que el objetivo de las jornadas es transmitir conocimiento histórico a quienes luego lo multiplicarán en ámbitos educativos. “La idea es aportar a los capacitadores para poder difundir la historia completa de la gesta de Malvinas”, expresó.

Por su parte, Arca remarcó la importancia de mantener vigente la memoria del conflicto y el reconocimiento a quienes participaron. “Los héroes son un faro permanente que nos tiene que alumbrar con un objetivo irrenunciable de recuperación de nuestras islas. Esta es la única causa nacional que nos une a todos sin distinción”, afirmó.

En tanto, Merino agradeció la visita y valoró el intercambio con los protagonistas de la historia reciente del país. “Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Compartimos lo que expresan y estamos agradecidos por lo que hicieron, pero también por venir a ser parte de este momento”, señaló.

En el marco de las jornadas, los visitantes ya realizaron actividades educativas en la Escuela N° 712 y en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, donde presentaron libros y brindaron charlas destinadas a estudiantes, docentes y público en general.

El programa continuó por la tarde con una visita a la Base Aeronaval y un acto en el predio del Aeroclub Trelew por el 60° aniversario del Instituto Aeronaval en la Delegación Trelew. Durante la ceremonia se descubrió una placa conmemorativa entregada por el intendente de la ciudad. También se hizo una vinculación, a través de una videoconferencia, con los otros dos Institutos Aeronavales situados en Punta Indio y en el Edificio “Libertad”, sede de la Armada Argentina, desde donde disertó el veterano de Guerra capitán de Navío (RE) Juan José Membrana.

Participaron también Kasanzew, Philippi, Arca y el diputado Gandón, junto a autoridades e invitados vinculados al ámbito aeronáutico que fueron recibidos por el profesor Pablo Arbeletche y una nutrida delegación del personal aeronaval en situación de retiro.

Por último, por la tarde-noche, la comitiva también visitó el Teatro del Muelle de Puerto Madryn donde también se brindó una charla, se compartió material audiovisual, y se recordó el día en el que la ciudad se quedó sin pan para recibir a los soldados que regresaban del conflicto.