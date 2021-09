El intendente de Esquel echó a un funcionario por violar la veda electoral

Sergio Ongarato decidió alejar de su cargo a Matías Taccetta en la Secretaría de Hacienda y lo anunció a través de Twitter. El ahora exfuncionario es precandidato a senador suplente por la lista de Ignacio Torres, por lo que compite con el intendente esquelense en las próximas PASO

Sorpresa en Esquel luego de que en su cuenta de Twitter, el intendente Sergio Ongarato, precandidato a senador nacional por Juntos por el Futuro, anunciara el despido del secretario de Coordinación, Gestión y Finanzas, Matías Taccetta.

“El gabinete municipal tiene instrucciones de no realizar anuncios públicos sin mi autorización lo que no fue respetado por el cdor. Taccetta, razón por la cual no continuará como secretario de Coordinación de Gestión y Finanzas de la Municipalidad de Esquel”, escribió el intendente. Y agregó: “Los anuncios de obras y compras de la municipalidad de Esquel realizados por el contador público Matías Taccetta son bajo su exclusiva responsabilidad y no son avalados por mí, toda vez que considero que violan el Código Electoral”.

El jefe comunal, que estaba en la costa provincial de campaña, recibía mensajes y llamadas de propios y extraños queriendo conocer más detalles del desenlace con su hombre de confianza, que es precandidato a senador, aunque suplente y por la lista de Nacho Torres.

Ongarato, en FM Tiempo Esquel, sostuvo que “no hubiera querido tomar una medida de este tipo. Pero hizo declaraciones en un medio de Esquel, en total contravención con el Código Electoral al anunciar obras, programas y compras”.

Aseguró el intendente que ya había pedido a su Gabinete no hacer declaraciones en ese sentido, para no violar la prohibición de hacer anuncios debido a la veda, porque además, “confunden al electorado”.

El intendente indicó que no es una cuestión política ni un tema menor. “Es la violación a una norma que está vigente y que guste o no hay que cumplirla”. Ongarato advirtió que “en ningún momento busqué llevar agua para mi molino en carácter de intendente. Lo pedí varias veces, pasó esto y tiene que dar un paso al costado”.

“No lo tolero”

Sobre la postulación de Taccetta para legislador nacional, de manera paralela a su postulación, y siendo integrante del Gabinete, Ongarato recalcó que “ha sido una situación incómoda pero la toleré, a pesar de que mucha gente me decía que tenía que pedirle la renuncia. Fui tolerante con la competencia hasta dentro de mi Gabinete, y no fue la mejor decisión que tomé en su momento”.

“Esto no lo tolero; no me tembló la mano para pedirles la renuncia a otros funcionarios en su momento, y en este caso con mucho pesar porque no era lo pensado, lo tengo que hacer”.

Acerca del reemplazo del contador en Hacienda, transitoriamente seguirá Jorge Colinecul conduciendo el área, y más adelante definirá quién ocupará el cargo.

Versión Taccetta

Por su parte, Taccetta contó en FM Tiempo Esquel que se enteró que estaba despedido ayer por la mañana “cuando vi la cantidad de llamadas perdidas que tenía y mensajes, ya que había apagado el teléfono para estar más tranquilo. Vi el tuit que subió porque me lo hicieron llegar por WhatsApp”.

Según el contador, me sorprendió enterarme de esa manera, primero por el intendente y después por la mala interpretación o equivocación, porque en ningún momento realicé anuncios; eran cosas que pasaron tiempo atrás. Fui muy respetuoso de las instituciones, las personas y del intendente”.

El ex secretario de Coordinación, Gestión y Finanzas remarcó que jamás haría un anuncio para buscar un voto.

“Vivo la política de otra manera; laburando todos los días, escuchando a la gente y solucionando problemas como lo hice en estos años”.

Reiteró que se tomó licencia por razones personales, y no hizo campaña por su precandidatura a senador en la lista de Nacho Torres (sector del PRO). “La vida nos llevó a una interna, a estar cada uno en un espacio distinto dentro de Cambiemos, y no había problemas. Ongarato decía que era un orgullo que dos personas en base a una buena gestión sean candidatos y esto la verdad me sorprendió”.

El contador analizó que si hubo un enojo del intendente por su precandidatura, “todos tenemos derecho a participar en democracia”. Se refirió a Daniel Hollman, secretario de Ambiente Municipal y dirigente del PRO. “No creo que por ser del PRO deba haber una persecución política. Pero habría que preguntarle al intendente si es el motivo”.

Pero prácticamente descartó que sea la causa de su despido. Taccetta escuchó el audio de la nota que le realizaron en un medio local, y “digo que será el intendente quien haga anuncios después del 12 de septiembre”.

“Si está mal asesorado o alguien le llena la cabeza diciéndole que dije cosas que no se pueden por la veda electoral, en algún momento me sentaré a hablar con Ongarato y aclararemos las cosas, porque no es cuestión de pelearse con alguien a quien tengo enorme aprecio, cariño y agradecimiento por haberme dado un lugar preponderante en el Municipio, y ha hecho que me conozcan como una persona que siempre gestioné por la ciudad. Toda la vida agradeceré, porque hay que ser agradecido”.

Cautela

El exfuncionario municipal recordó que el propio intendente le reconoció condiciones para encarar un proyecto en 2023 para la Intendencia. Pero consideró que no es momento de hablar de dos años hacia delante, porque hay que seguir dando respuesta a la comunidad en el día a día. “Si por decantación se da una candidatura se verá. Pero no creo que haya que pensar ahora en el 2023. La gente me puso en ese lugar, pero no está en mi cabeza por ahora ser candidato a intendente”.

Taccetta afirmó que algunos compañeros de Gabinete se comunicaron y otros no, y que el lunes pasará a saludar. “Algunos piensan que esto es una lucha entre dos bandos, y no es así”.

“Decisiones personales”

El presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Alejandro Wengier, se sorprendió por la salida de Matías Taccetta del Gabinete Municipal. “Fue una decisión del intendente y hay que respetarla”, remarcó. Agregó que le da tranquilidad porque cuando comenzó el proceso electoral, planteó que las dos personas que competirían por una misma banca (Ongarato y Taccetta), debían estar en las mismas condiciones frente al electorado, ambos de licencia, para evitar malas interpretaciones, y finalmente se dio.

Ante la pregunta si hubiera aceptado una precandidatura similar a la del intendente, estando en el Gabinete, Wengier respondió que no. “Cuando en 2018 aparecieron pintadas proponiendo mi nombre como candidato a la Intendencia, charlé con Sergio y le pregunté si tenía intención de ir por la reelección, porque si era así me alinearía y no lo enfrentaría en una interna, y di un paso al costado; en estos casos las decisiones son personales”.