El insólito video de la hija de Jorge Lanata

En su cuenta de Tik Tok, Lola Lanata compartió un video que compara cómo llegaron los novios al casamiento y la manera en la que terminaron, después de tomar varias copas. Mirá el video.

En medio de la celebración por el casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, la hija menor del periodista lo expuso junto a su nueva esposa en las redes sociales al mostrar el estado en el que la pareja terminó el festejo. En un video que compartió en su cuenta de TikTok, Lola Lanata comparó cómo llegaron al salón de Exaltación de la Cruz el periodista, de 61 años, y la abogada de 44, y cómo concluyeron la celebración, con varias copas encima.

La boda se llevó a cabo este sábado y atrajo la atención de todos los medios de comunicación. Con una lista de invitados repleta de figuras muy reconocidas del ambiente artístico, el periodismo y la política. En un comienzo, la ceremonia iba a ser más pequeña, pero luego se extendió a 150 invitados. Entre los famosos presentes, estuvieron Rodolfo Barili, Eduardo Feinmann, Luciana Geuna, Diego Leuco, Luis Majul, Romina Manguel, Marina Calabró, Gabriel Levinas, Martín Tetaz, Yanina y Diego Latorre, Mariana Fabbiani y Chano Moreno Charpentier, entre otros.

En ese contexto, sobresalió el simpático video de Lola, hija de Lanata, de 18 años. En la plataforma de videos, realizó un divertido antes y después de su papá, la flamante esposa de él y de otros invitados que hacía alusión al consumo de alcohol durante la fiesta, que tuvo un menú de cinco pasos, todos ellos maridados con un vino especial. La consigna de la grabación era muy simple: cada persona que aparece frente a cámara debe decir cuándo tomó su primer trago y, horas más tarde, hacer lo mismo después de varias copas.

El formato es habitual en las redes sociales y Lola vio el casamiento como una oportunidad para usarlo y divertirse. Las imágenes comienzan con su presentación: “Hola, soy Lola y este es mi primer trago”. A partir de allí, empiezan a pasar los invitados y el propio Lanata, que siguió la consigna, se mostró con su primera copa. “Hola, soy Jorge y este es mi primer trago”, dijo el protagonista de la noche.

Seguido, en el mismo material, se pudo ver el estado de todos los participantes horas después de su primera copa. La primera en mostrarse fue la dueña de la cuenta, que no dudó en exponerse divertida. “Hola, soy Lola. No sé cuántos tragos tomé, pero tengo una rosa”, se la escucha decir entre risas con música alta de fondo.

A continuación, fue nuevamente el turno de Jorge Lanata, a quien se lo notó notablemente afectado por el alcohol que había tomado, pese a que no se sabe si en verdad no estaba simulando para la cámara. En primer lugar, el periodista parece no darse cuenta de que la grabación ya había empezado y recibe el aviso de su hija para comenzar a hablar. “Hola, soy Jorge y… Este es mi trago”, dice a cámara, sin especificar el número de copas que ingirió y con una lentitud inusual en él. Luego, llegó el turno de Elba Marcovecchio, quien entre risas confesó que había bebido mucho: “Hola, soy Elbita. Peor que Elbita, soy la mujer de Jorge Lanata y estoy totalmente ebria”, asumió entre risas.

Rápidamente, el video compartido en TikTok se hizo viral. Actualmente, las reproducciones ya superaron la cifra de 35.500 y siguen en aumento con el correr de los minutos. En su cuenta, Lola Lanata comparte contenido con frecuencia y tiene más de 480.000 seguidores.