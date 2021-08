El insólito spot de Florencio Randazzo con una imitación de Cristina Kirchner

El precandidato a diputado nacional por el frente Vamos con Vos lanzó un video en el que recrea una supuesta viaje discusión con la actual vicepresidenta.

El precandidato a diputado nacional Florencio Randazzo lanzó su primer spot de campaña con un video en el que se reproduce una supuesta discusión que habría tenido en el 2015 con Cristina Fernández de Kirchner. La insólita pieza tiene una duración de menos de un minuto y comienza con una toma del frente de la Quinta de Olivos. La entonces presidenta es representada a través de una voz que la imita y que va elevando el tono con improperios e insultos y con las imágenes de unas manos de mujer cargadas de joyas.

El diálogo recreado en el spot hace alusión al momento en el que la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, habría rechazado la posibilidad de que Randazzo compitiera en las elecciones primarias para la Presidencia de la Nación.

El insólito spot:



—Oíme, Florencio, estuve pensando. Vas para Gobernador y no a las PASO como presidente.

—No, no, no, Cristina. Yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplo, vos cumplí.

—Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir. La “pip” madre.

—Cristina, me diste tu palabra.

—Me importa un “pip” la palabra. Si vas como gobernador ganás.

—Pero a mí sí me importa la palabra. Yo cumplo, por eso yo puedo ser presidente y Daniel no.

—Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontra “pip” en todos y la “pip” madre que los parió. —Cristina, no te entiendo con tantos “pip”, pip”, pip”.

De esta manera, quien fuera ministro del Interior y Transporte durante la gestión de Cristina Fernández se lanzó a la contienda electoral con una lista que pretende diferenciarse del kirchnerismo. El spot de Randazzo termina con una típica frase de campaña: “Le dijo que no a Cristina. Te dijo que sí a vos. No todos son lo mismo. Florencio hace bien”.