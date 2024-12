El insólito robo que sufrió el elenco de No te vistas para cenar en Palermo: “Nos hicieron grabar un saludo”

Los delincuentes se llevaron varios objetos de valor: entre los damnificados están Gladys Florimonte, Christian Sancho, Celeste Muriega, Nicolás Riera y Lali González

Este martes los actores del elenco de No te vistas para cenar fueron víctimas de un robo en el barrio de Palermo, en un centro cultural ubicado en las calles Emilio Ravignani y Niceto Vega, de la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraban ensayando. Según pudo saber Teleshow, fueron dos los ladrones que entraron al lugar a punta de pistola y se llevaron varias cosas de valor, como el celular de Gladys Florimonte, una de las protagonistas, y un reloj de oro.

Entre las figuras afectadas de la obra que tendrá su estreno estival en Villa Carlos Paz también estaban Christian Sancho, Celeste Muriega, Nicolás Tacho Riera y Lali González. De acuerdo a lo que reveló un testigo, los delincuentes hasta les hicieron grabar videos de saludos “para los pibes de La Matanza”. Tras el hecho, los actores llamaron a la policía y radicaron la denuncia correspondiente con personal de la Comisaría Vecinal 14 B, la cual se desplazó hacia Alquimia Centro Cultural, donde ocurrió el hecho.

Celeste Muriega, Cristian Sancho y Gladys Florimonte frente al teatro Alquimia, donde ensayaban y fueron asaltados (RS Fotos)

Entre los objetos que les sustrajeron había celulares, relojes, anillos y dinero. En la investigación del caso intervino la División Investigaciones Comunales (DIC) 14. “Nos robaron todo. Estábamos en la sala de ensayo y sentimos que alguien había subido. Pero pensábamos que era la dueña del lugar. Se metieron directamente con un revólver y nos pidieron que les diéramos todo lo que teníamos. ‘Dame todo, todo lo que tengan’, decían. Yo les di los dos teléfonos y me sacaron los anillos de oro. Nos apuntaron y nos sacaron todo lo que teníamos porque nos amenazaron con ‘llevarse a uno puesto’. Estábamos todos temblando”, contó Gladys Florimonte en diálogo con TN.

El elencto de No te vistas para cenar sufrió un robo en el barrio de Palermo (Instagram)

“Nos hicieron grabar videos con saludos para la gente de La Matanza. Después de eso, nos dijeron que nos tiremos al piso. Y nos dijeron: ‘En media hora se levantan’. A los cinco minutos estábamos todos temblando. Llamamos a la policía que vino de inmediato, por eso quiero destacar su laburo porque vinieron en seguida”, agregó la actriz.

Florimonte contó que pudieron comunicarse también con el productor de la obra, Claudio Cabré, quien acudió al rescate del elenco, por un descuido de los ladrones. “También estaba con nosotros Lía Jelín, la directora, que la hicieron tirar ahí también. Ella tenía el teléfono en la cartera y no se dieron cuenta de eso. Entonces pudimos llamar al productor y a la policía. Con el teléfono de ella también pudimos bloquear nuestros teléfonos y llamar a los bancos para que bloqueen las tarjetas”, contó la artista.

“Tenemos que agradecer que no nos pasó nada, pero tener a una persona nerviosa, apuntándote durante casi diez minutos, me parece que es algo que no quisiera vivir nadie”, dijo Christian Sancho con TN, quien además agregó que le pidieron a la directora ensayar en otro lugar.

RS Fotos

No te vistas para cenar se estrenará el próximo viernes 27 de diciembre en el Teatro del Sol de Villa Carlos Paz, Córdoba y promete ser una de las comedias mas destacadas de la temporada en esa plaza teatral. La obra original es de Marc Camoletti y, para esta versión dirigida por Lía Jelín, fue adaptada por Pablo Rey. “Fernando, aprovechando que su mujer tiene que ir a visitar a su madre, invita a su amante a pasar el fin de semana con él y también a un amigo suyo para tener una coartada. Todo es perfecto, incluso ha contratado a una cocinera para que no les falte de nada. Pero las cosas no le salen como él espera y la velada romántica se acaba convirtiendo en una noche muy movida en la que todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos”, se resume en su sinopsis oficial.

La policía trabajando en el teatro en el que le robaron al elenco de No te vistas para cenar (RS Fotos)



Por Ezequiel Ruiz-Infobae