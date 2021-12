El insólito pedido de disculpas de Ed Sheeran a Antonela Roccuzzo

La estrella británica le envió un sentido mensaje luego de no haber podido conocerla cara a cara después del encuentro con Lionel Messi.

Semanas atrás coincidieron Lionel Messi y Ed Sheeran en las instalaciones del París Saint Germain (PSG) y dejaron una de las postales de este 2021. El lado negativo de este encuentro es que Antonela Roccuzzo, esposa del delantero y fanática del cantante, lamentablemente se quedó sin poder conocerlo. Ante esta decepción, el artista le mandó un saludo personalizado y la invitó a su próximo espectáculo en Francia.

A fines de septiembre se dieron los cruces más esperados del último tiempo. En el ámbito del fútbol disputaron el partido de Champions League el equipo de Marcelo Pochettino frente a Manchester City, de Pep Guardiola -ex director técnico de Messi en el Barcelona y con el que más títulos conquistó-. Luego del match se dio el otro encuentro que todos esperábamos, Messi y Ed Sheeran.

La coincidencia entre las dos súper estrellas se dio después de la victoria 2-0 del equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino ante Manchester City por la 2ª fecha de la fase de grupos de la Champions League. Ed, reconocido fanático del fútbol, fue a ver el espectáculo en el Parque de los Príncipes y se degustó con un gol de Lionel. Momento después, ambos se juntaron e inmortalizaron el momento. Aquella imagen quedó posteada en el feed de Leo. Lionel Messi junto a Ed Sheeran

“Un gusto conocerte, Ed crack!!”, relata la publicación, con muchísimos comentarios. Entre los que se destacan el de Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez, quien confirmó el fanatismo de Roccuzzo. “A alguien que yo conozco esta foto le encanta”, escribió. A lo que la Pulga replicó: “Se perdió la foto! Pero tiene un saludito jaja”.

Luego de dos meses y medio, el fanatismo de la rosarina llegó a oídos del británico que no dudó en mandarle un mensaje para compensar el desencuentro de ese momento, donde no pudieron coincidir para conocerse personalmente. “¡Sorpresa, Antonela! Con @teddysphotos tenemos un regalo para vos #MerryChristmas. Por favor, ¡háganle llegar este video a Anto que es muy fan de Ed! @leomessi lo conoció y ella no, por eso le mandamos este video”, escribió en su cuenta la actriz y locutora argentina Daniela Aita, más conocida como Dakyta.

“Perdón que no nos vimos en París, pero voy a volver a tocar en el próximo verano en el Stade de France. Si querés venir, estás más que invitada y te tengo un disco vinilo para vos también”, avisó Ed en un video personalizado que grabó en el marco de una entrevista con la artista. Aita cerró el video pidiéndoles a Ed y a Antonela que la inviten cuando se encuentren en la capital de Francia.

Acto seguido, cientos de seguidores de la actriz comenzaron a etiquetar a Messi para que le muestre el video a su pareja, debido a que ella no tiene permitido que la etiqueten. Y lo más llamativo es que algunos usuarios hasta arrobaron a Wanda Nara, quien esta semana compartió junto con ella la fiesta de su hija menor, Isabella Icardi despejando todos los rumores que se generaron estos meses de un supuesto distanciamiento o “mala onda” entre ellas. Mucho se habló de la relación entre ambas mujeres, incluso se llegó a decir que había mucha tensión.