El insólito deporte que practica Luciano Castro y que enamora cada día más a Flor Vigna

La bailarina mostró en sus redes sociales un video y dejó en claro que atraviesan un gran momento del noviazgo

El noviazgo de Flor Vigna y Luciano Castro llegó como una noticia inesperada para la mayoría de los fanáticos del mundo del espectáculo. A pesar de que las malas lenguas aseguraron que la relación no duraría mucho, los tórtolos demuestran cada día que todo lo contrario ya que su amor no deja de crecer. Así, locos el uno por el otro, se muestran en las redes sociales tan acaramelados y compinches, en medio de las actividades que tanto disfrutan hacer. En una de sus más recientes apariciones en historias, la bailarina reveló algo que no sabía de su novio y que, al enterarse, la enamoró aún más.

El ex Desnudos y la bicampeona de Bailando por un sueño son conocidos por su pasión por el deporte y la actividad física. Eso es, en parte, lo que los unió ya que el amor nació entre la maquinaria del gimnasio en el que coincidían. Incluso fue allí en donde los descubrieron a los besos, hecho que inició una catarata de rumores que culminó en la oficialización de la relación frente a las curiosas cámaras de los programas de farándula.Esta actividad compartida se convirtió en un pilar dentro de su vínculo y, de acuerdo a lo que muestran en sus redes, disfrutan la compañía mutua en los múltiples deportes que realizan. Van al gimnasio juntos, se asisten en los entrenamientos y hasta realizan escapadas para surfear, uno de los hobbies favoritos de Luciano Castro y que Flor se animó a probar junto a él.

No obstante, no es solo ella la que se adapta, sino que el actor también salió de su zona de confort para apoyar a la bailarina. Un claro ejemplo es que, para poder protagonizar el videoclip con el que Flor Vigna dio inicio a su carrera musical, Castro debió aprender a hacer diversas acrobacias. Esto significó mucho para la música porque dejó en claro el compromiso que tiene Luciano para con la relación y lo mucho que la respalda a la hora de seguir sus sueños.

En medio de un diálogo con sus seguidores, la ex Combate dijo: “Momentos lindos tuvimos muchos, pero mi favorito es cuando me enteré que el señor Luciano Castro es un gran acróbata”. Él, rápidamente, aclaró que lo había hecho específicamente como un gesto de cariño hacia ella y que nunca había practicado.

Dentro de la gran cantidad de actividades físicas que realiza el exesposo de Sabrina Rojas se destaca una muy particular que se basa en el equilibrio y en la fuerza de abdomen. La misma se realiza con una herramienta llamada “balance board”, la cual consiste en un cilindro de madera y una tabla similar a los skateboards pero sin ruedas. El entrenamiento implica mantenerse encima de la tabla mientras esta se balancea encima del tubo.

De esta manera, Luciano Castro practica las aptitudes necesarias para poder surfear mejor y, de paso, desarrolla sus abdominales. Flor Vigna admitió que le divierte poder realizar el ejercicio junto a su novio pero que él, al practicarlo hace años, ya es todo un experto en el tema. Así lo demostró a través de una serie de historias de Instagram, en donde se lo ve arriba de la tabla mientras se equilibra de un lado para el otro y, al mismo tiempo, presume su desempeño con un par de llamativos trucos.